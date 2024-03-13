Erdoğan muhalefeti Ahmet Kaya şarkısıyla hedef aldı: 'Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:18

Güncelleme: 13.03.2024 - 17:51

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin mitinginde açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren ve yine muhalefete yüklenen Erdoğan, "21 yıldır emanetini taşıdığımız aziz milletimize asla yalan söylemedik, insanımıza karşı daima dürüst olduk. Cumhur İttifakı'nda da bu ilkemiz değişmedi" iddiasında bulundu.

"KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL"

Erdoğan, "Nerede ittifak ettiğimizi, nerede kendi adayımızla seçime girdiğimizi herkes biliyor. Bir de karşı tarafa bakıyorsunuz ortada ne şeffaflık var, ne dürüstlük var. Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular, kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi.

Öte yandan Erdoğan, muhalefete Ahmet Kaya'nın şarkısıyla yüklendi, "Ortada siyasi ahlak namına, dürüstlük namına hiçbir şey yok. Tutarsızlık, siyasi ahlasızlık bunların adeta paçasından akıyor. Bunları görünce akla 'nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça' şarkı sözleri geliyor" diye konuştu.

KORUMA EKİBİ KAZA GEÇİRDİ: 1 POLİS ŞEHİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak ziyareti sonrasında İdil ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Kazada 1 koruma polisi şehit oldu, 2 polis de yaralandı.

Erdoğan, Mardin mitinginde şehit olan polis memuru Fırat Dere’ye Allah’tan rahmet diledi. Erdoğan, “Yaralı memurlarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Mardin'e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız. Mevcut oy oranları aramızdaki muhabbeti yansıtmıyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde Mardin'de arzu ettiğimiz oranlara ulaşamadık. 31 Mart önceki seçimlerden farklı olacak, Mardin'de yeni bir başlangıç yapacağız. Bu sefer Mardin'in eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN DİK DURUŞUNU FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİM İYİ BİLİR"

* Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar sebebiyle bu ramazana buruk girdik. Türkiye olarak Filistin'e en çok destek veren, İsrail' en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. Bugüne kadar 200'den fazla kanser hastası ve yaralıyı ülkemize getirdik. İçimizdeki cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu mazlum Filistinli kardeşlerim çok iyi biliyor. Eğer kim bu milletin Gazze gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir. "Hamas terör örgütüdür" diyen CHP'nin listelerinden Meclis'e girenler Filistin konusunda bize ders veremezler. Dış politikada nasılsa iç siyasette de bizim duruşumuz, tavrımız nettir.

"İNSANIMIZA KARŞI DAİMA DÜRÜST OLDUK"

* 21 yıldır emanetini taşıdığımız aziz milletimize asla yalan söylemedik, insanımıza karşı daima dürüst olduk. Cumhur İttifakı'nda da bu ilkemiz değişmedi. Nerede ittifak ettiğimizi, nerede kendi adayımızla seçime girdiğimizi herkes biliyor. Bir de karşı tarafa bakıyorsunuz ortada ne şeffaflık var, ne dürüstlük var. Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular, kimin eli kimin cebinde belli değil. Belediyeleri Dem'le beraber yürütülecekler, Dem'siz yürütülecekler diye ikiye ayırmışlar.

AHMET KAYA'NIN ŞARKI SÖZLERİYLE HEDEF ALDI

* Ortada siyasi ahlak namına, dürüstlük namına hiçbir şey yok. Tutarsızlık, siyasi ahlasızlık bunların adeta paçasından akıyor. Bunları görünce akla "nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça" şarkı sözleri geliyor.

"CHP KARŞISINDA ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

* Madalyonun öbür tarafında da tablo aynı. Kürt'leri istismar edenler tek cümle duymuyor. Seçmenini savunamayacak kadar acziyet içindeler. Türkiye, tek faşizminin en ilkel hallerine şahit oluyor. Söz konusu CHP olunca kuyruklarını kıstırıp olay yerinden kaçmayı tercih ettiler. Her türlü demokrasi atılımına karşı çıkanlar bunlar değil miydi? Sessiz devrim gerçekleştiren bize karşı çıkan bunlar değil miydi? Aramızı bozmaya çalışanlar bunlar değil miydi? Şimdi CHP karşısında üç maymunu oynuyorlar.

* Bizim ne 30 yıllık belediyecilik geçmişimizde ne de 21 yıllık iktidarımızda oy tercihinden ötürü vatandaşa ayrımcılık yapmak yoktur. Herkese hizmet etmek görevimizdir. Bizi sevsin sevmesin herkesin hizmetkarıyız. Bize efendilik yakışmaz, bize hizmetkarlık yakışır. Bizde oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık yapmak yoktur. Bize oy versin ya da vermesin 85 milyonun hizmetkarıyız.