Ömer Çelik, Erdoğan'ın 'son seçimim' ifadesi hakkında konuştu: 'Siyaseti bırakıyorum' anlamında değil

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:17

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:18

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "31 Mart benim için bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" sözlerine yönelik AKP'den açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TBMM'nin AKP'li Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı yılmaz Tunç'un ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın 'son seçimim' ifadesiyle ilgili olarak, "Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar veriyor. Vatandaş, 'Cumhurbaşkanımız hizmet etmeye devam etsin' diyor" yorumu yaptı.

CNN Türk yayınına katılan Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Cumhurbaşkanımız bunu sık sık söyler. Bizim hatırlanacağımız şeyler eserlerdir, yaptığımız işlerdir. Ben çok uzun zamandır kendisi ile beraberim. Yorulmaksızın, durmak bilmeksizin çalışır. Siyasette gençlerin yetişmesine çok önem veriyor. Onlara bir gün devralacaklarını her zaman hatırlatıyor. Siyaset yaptığımız görevlerden daha geniş bir şey. Cumhurbaşkanımız için siyaset bir hayat tarzı. O siyaseti bırakırım anlamında bir ifade değil.

* Bununla ilgili bir siyasi gündemimiz yok Meclis'in kendini feshetmesi gibi. Önümüzdeki 5 seneyi iyi değerlendireceğiz. Siyasette bildiğim bir şey var. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar verir. Vatandaşımız cumhurbaşkanımız hizmet etsin istiyor. Böyle büyük bir irade var. Cumhurbaşkanımızın liderliği organik. Millet kal derse kalırız, git derse gideriz der cumhurbaşkanımız da. Seçim vesilesi ile dışarıda gördüğüm Cumhurbaşkanımıza teveccüh artarak devam ediyor.

'BİRÇOK SEÇİM GÖRDÜK, SAHANIN NE SÖYLEDİĞİNİ BİLİYORUZ'

* Geçen seçimlerde bize Sayın Kılıçdaroğlu için önde deniyordu. Bir sürü siyaset bilimci, daha sonra analizinde nasıl yanıldığını izah etmek zorunda kaldı. O zaman dedik ki saha böyle söylemiyor. Bu kadar seçim geçirdik, iyi kötü görüyoruz. AK Parti Genel Merkezi'nde ypaılan toplantılar sonrasında verilen kararların vatandaşlarımız tarafından heyecanla kabul gördüğünü görüyorum. Yerel yönetimler başkanlığımız var bizim. Seçim bittikten sonra 5 yıl boyunca sürekli fotoğraf çeker. Masaya oturduğumuzda bu 5 yıllık performanslar bakılır. AK Parti Genel Merkezi izole değil. Anadolu'daki her yere hakim bir siyaset merkezi. Adayların tespit edilmesinde birden fazla mekanizma kullanılıyor. Siyaset bir matematik alanı değil, mutlak değil. Ancak 20 yıldır denenmiş metotlar bunlar.

* Arkadaşlarımızın performansını tek tek çok iyi buluyoruz. Bu açıdan baktığımızda yükselen bir trend olduğunu görüyoruz. Kaybolacağını söyleyenler çok manipülatif şeyler. CHP'li Özel'in dediği gibi Atatürk şu, şu illeri alın diyor. Atatürk'le bu işin ne ilgisi var. Biz demokratik terbiye icabı şu ili alacağız diyemem. Orada oy kullanacakları etkileyemem. Ama arkadaşlarımızın performansı gayet iyi.

YENİDEN REFAH TARTIŞMASI

* Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı'nda değiller. YRP ve bir iki parti de var. Müstakil parti olarak mı kurulmuşlar yoksa AK Parti içerisinde muhalefet olarak mı kurulmuşlar? Milli manevi değerler açısından istedikleri her şeyi cumhurbaşkanımız gerçekleştirmiş. Parti yönetimi CHP'yi kazandıracak bir motivasyon içerisine giriyor. Ama tabanındaki seçmen, milli manevi değerlerin cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. YRP tabanındaki vatandaşlarımız cumhurbaşkanı aleyhine bir tutum içerisine girmeyecekler.