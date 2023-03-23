Erdoğan muhalefeti hedef aldı: 'Birilerinin terör örgütünün kapısında nöbet tutması...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’taki Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamalarda muhalefeti hedef aldı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programında konuştu.
Erdoğan yaptığı açıklamalarda muhalefeti hedef aldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize daima sahip çıktık. BTÖ'nün yıkıcı hareketlerine karşı, onların bakısından kurtuldukça bölgedeki barış ortamı yeniden tesis edildi. Terör örgütünü kıpırdayamayacak hale getirdik. Son terörist de tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımız içinde de dışında da devam edecek.
Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız.
Yaklaşan seçimler öncesinde utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler bu deprem felaketini yaşadığımız günlerde hala ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini eminim ki hepimiz 14 Mayıs'ta boşa çıkaracağız.
Birilerinin koltuk uğruna bölücü örgütün uzantısının kapısında nöbet tutması, Edirne'nin kapısında Kandil'in kapısında nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklemesin."
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