Erdoğan 'mülakatı kaldıracağız' demişti... CHP'li Evrim Karakoz: Mülakat saltanatı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kamuda mülakatın kaldırılacağı” sözünü unuttu. CHP’li Karakoz, “Torpili olanlar mülakatla saltanat sürecek makama getiriliyor” tepkisini gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce “Kamuya işe alımlarda zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz” diyerek kamuda mülakatları kaldıracaklarını vaat etti.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erdoğan’ın vaadini anımsatarak konuyu Meclis’e taşıdı. Karakoz, seçimin üstünden dört aylık bir sürecin geçtiğini belirterek, “Ne oldu vaatlerinize ve sözlerinize” diye sordu.
(Evrim Karakoz)
Seçimlerden sonra bakanlıklarda yapılan yükselme sınavlarına da değinen Karakoz, “Yüksek not alan liyakatli insanlar mülakatlara takıldı, düşük not alan birçok torpilli ise 2-3 dakikalık mülakatlarla ömür boyu saltanat sürecekleri makamlara yükseltildi” ifadelerini kullandı.
‘ADALETSİZLİĞİ GİDERİN’
Karakoz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Erdoğan’ın vaadine göre mülakatın olmadığı, sadece liyakatin olduğu bir düzen ne zaman kurulacak ve ne zaman uygulamaya koyulacaktır? Bunun yapılmaması, uygulanmaması için ne gibi gerekçeleriniz var” sorusunu yöneltti. Karakoz, “Adaletsizliği gidermek için nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz?” dedi.
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