CHP’de merkez yoklaması ve mülakat - Dr. Halis ÖDEL

13 Haziran 2023 Salı

Halkımız yıllardır olanı biteni görüyor, iktidarı ve icraatlarını beğenmiyor. Fakat, CHP yönetimini yetersiz bulması nedeniyle; seçeneksizlik yüzünden, AKP’ye oy veriyor ve bu kısır döngü halini alıyor. 21 yıldan sonra yine AKP ve Erdoğan’ın kazanmasının temel nedeni budur.

Demokrasilerde halk yöneticilerini kendi seçer; halkın dayatılanı değil, kendi içinden çıkanı tercih edebilmesi en doğal hakkıdır! CHP Genel Merkezi’ndekiler, “Erken seçim olacak” telkinleri ile yıllardır kongreleri de kurultayları da “önseçim”leri de yaptırmadılar; demokratik ortamda görüş bildirme, gerektiğinde eleştirebilme olanağını parti tabanına tanımadılar; tepede her şeye kendileri karar verdiler. Oysa mevcut iktidardan şikâyet de buydu: Halka rağmen, tek başlarına karar almaları...

2023 milletvekili aday adaylığı başvurusundan sonra, mülakat için genel başkan yardımcılarının karşısına çıkmak gerekiyordu. Onların bulunduğu katlarda, yüzlerce kişi mülakat için salonlarda sıkışık bekliyor. Bunlar ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak için çaba sarf etmiş, birçoğu varını yoğunu ortaya koymuş yurtseverlerimiz...

Genel başkan yardımcıları, çok mühim işlerinden(!) arta kalan vakitte; milletvekili aday adaylarını öylesine görüşmeye alıyor. Sonradan anlıyoruz ki “milletvekili adayları”, aday adayları başvurmadan, genel merkezde birkaç kişi ile belirleniyor.

Önseçim yapmamak, merkez yoklamasını da angarya görüp geçiştirmek hangi akla hizmettir? Bırakınız, CHP tabanı “milletvekili adayları”na demokratik ortamda “önseçimle” kendileri karar versinler!

Önseçimin yapılmadığı 2018 ve 2023 seçimlerinde, CHP Genel Merkezi, kolay yönlendirebileceği ve yeterince donanımlı olmayan kişilerin vekil olmasını sağladı ki bunun çok vahim sonuçları ileride görülecektir.

Milletvekili, her şeyden önce hür düşünce ve iradeye sahip olmalıdır. Genel merkezin aldığı kararları harfiyen kabul etmek, yanlışları görse bile görüş bildirmemek; milletvekilliği anlamından çok uzaktır. Milletvekili seçimlerinde, Millet İttifakı içindeki çok düşük oy potansiyelinde dört partiye 39 milletvekilliği adeta sunulmuştur. Bu milletvekilleri belki de iktidar saflarına geçebileceklerdir. Bir gecede CHP’ye dayatılan Ekmeleddin İhsanoğlu vakası ile CHP listesinde, Millet İttifakı’ndan 77 milletvekili adayı hadisesi “aynı zihniyet”ten kaynaklanmaktadır!

CHP bu değildir! Bu “çınar”ı kendi hırsları doğrultusunda “Sırça Köşk” haline getirenler, çok yanlış kararlar ve dayatmalarla; ““edilgen ve hiçbir işe yaramayan muhalefet” oluşturmuşlardır; gün gelecek tarih önünde hesap vereceklerdir!

“Erken seçim” ya da “yerel seçim” olacak savlarıyla yıllardır ertelenen kongreler ve kurultayda dürüst, geçmişinde başarı hikâyesi bulunan, ülke menfaatlerini kişisel çıkarlarından daima önde tutan yurtseverlerin, ön saflara ulaşabilmesi için olağanüstü çabalamak CHP’nin vatan borcudur!



Dr. Halis ÖDEL

