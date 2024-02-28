'Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı tutuklatmak istedi' tartışmasına Fatih Erbakan'dan yanıt

Yayınlanma: 28.02.2024 - 18:39

Güncelleme: 28.02.2024 - 18:39

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Suat Kılıç, Dikmen Sokullu Semt Pazarı’nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde parti teşkilatının yerel seçimler için çalıştığını belirten Erbakan, vatandaşların ekonomik şartlardan şikayet ettiğini kaydetti.

“CUMHURBAŞKANININ ERBAKAN HOCAMIZA KARŞI BÖYLE BİR TAVIR İÇERİSİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ”

28 Şubat süreci sonrası Necmettin Erbakan’ın polisler tarafından gözaltına alınmak istenmesi tartışmalarına ilişkin konuşan Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"O dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının bugün gelinen nokta kadar kurumlara ve devlete hakimiyeti yoktu. O dönemde yaşanan pek çok olaylar var. Özellikle FETÖ’nün o dönemde çok ciddi bir hakimiyeti söz konusuydu. Orada yaşanan sıkıntılarla ilgili biz tabii başbakanlık düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki bürokrasideki, emniyetin içerisindeki FETÖ’cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz.

Yoksa Cumhurbaşkanının o dönemde başbakan olarak rahmetli Erbakan Hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Bu maalesef 28 Şubat’ın eseri olan haksız bir dava. Dolayısıyla bir mahkumiyet kararı ve mahkumiyet kararının da onanmasından sonra rahmetli Erbakan Hocamızın tutuklanmasına ilişkin, bu cezanın infazına ilişkin birtakım adımlar atıldı. Sonrasında biliyorsunuz bu ev hapsine çevrildi ve böylece o durum tezahür etmedi. Allah, bir daha böyle dönemleri, böyle demokrasiye, hukuka, insan haklarına aykırı, haksız, adaletsiz uygulamaları ülkemize, milletimize yaşatmasın."

“O BÖLGEDE POTANSİYEL SAHİBİ İNSANLARIN ADAYIMIZ OLMASINI İSTEMEMİZ GAYET DOĞAL”

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın AKP’den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi’nden Akçakale adayı olması ile ilgili Erbakan, “Bu siyasetin içerisinde olan bir şey. Bizim de Yeniden Refah Partisi olarak o bölgede etkili, güçlü, potansiyel sahibi insanların adayımız olmasını istememiz gayet doğal. Bir İYİ Parti milletvekili de biliyorsunuz İYİ Parti’den istifa etti, Cumhur İttifakı’nın, AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Bunlar siyasetin içinde olan şeyler. Dolayısıyla biz de en yüksek oyu almak için ve bu oyu alarak da tabii belediyelerde milletimizin derdine derman olup hizmet edebilmek için bir mücadele içerisindeyiz. Bununla ilgili bunları söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Necmettin Erbakan'ı 2006 yılında hapsettirmek istediğini iddia etti.

Erbakan'ın damadı ve Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz olayı doğrulayarak, "Evet, doğru. Temel Bey'in anlatmış olduğu olay 2006 yılında gerçekleşti. Erbakan hocamızın konutunda İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği koruma polisleri varken başka bir polis ekibi gelerek Erbakan hocamızı götürmeye çalıştı" dedi.

Tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yapan Bülent Arınç ise "Rahmetli Erbakan Hocamız için söz konusu olan cezaevine girme ihtimalini ortadan kaldırmak adına elimizden geleni ivedilikle yaptık. O dönemki grup başkanvekilimiz Sadullah Ergün’ü arayarak hocamız için olumsuz bir durumun ortaya çıkmaması adına gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için çalışma yapılması yönünde talimatı o dönemki Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile istişare ederek ben verdim..." ifadelerini kullandı.