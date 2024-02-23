Fatih Erbakan: Üye sayımızda muazzam bir artış var

Yayınlanma: 23.02.2024 - 23:18

Güncelleme: 23.02.2024 - 23:19

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında Dudullu’da partisinin üye standını ziyaret etti.

Erbakan’a Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Doğan, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu eşlik etti.

'31 MART SEÇİMLERİNİN YILDIZI OLACAK'

Partisinin üye standında yurttaşlarla bir araya gelen Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak. Bazıları için sürpriz ama bizim için değil, bu çok büyük sürprizi inşallah gerçekleştirecek. Halkın teveccühü ve gözlerindeki ışıktan bunu görüyoruz. Adaylarımız, esnaf ziyaretinde adım atamıyor. Adaylarımıza dua edenler, tanışmak isteyenler, fotoğraf çektirenler, ‘artık umudumuz sizsiniz, artık değişim vakti geldi, bundan sonra adresimiz Yeniden Refah’ diyor, adaylarımız boyunlarına sarılan halkımızla iç içe bu çalışmaları yürütüyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında bu var” dedi.

'ÜYE SAYIMIZ 442 BİN 800'E ULAŞTI'

Partisinin üye sayısında artış olduğunu söyleyen Erbakan, “Yeniden Refah Partimizin üye sayısında muazzam bir artış var. Dün akşam itibariyle üye sayımız 442 bin 800 sayısına ulaştı. Şimdi üye girişleri devam ediyor. Eldeki formların girilmesiyle pazartesi gününe kadar 450 bini geçer ve Allah'ın izniyle seçimlere de 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. 500 binin üzerine çıktığımız zaman partimiz, Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük siyasi partisi haline gelecek. 5 buçuk ayda 265 binden 442 bine gelen bir üye grafiğimiz var. 5 buçuk ayda yüzde 70 büyümek, bu başka hiçbir siyasi partiye nasip olan bir durum değil. Bu bizim söylediğimiz teveccühün, milletimizin artık kurtuluşun adresi olarak Yeniden Refah Partimizi gördüğünün en önemli ispatıdır. Şimdi inşallah seçimlere kadar 500 bini ve hemen arkasından da 1 milyonu geçeceğiz. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde iktidar arkasından 2028 yılında ise inşallah iktidar olacağız” diye konuştu.