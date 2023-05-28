2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Erdoğan'dan sandıkların kapanmasının ardından ilk mesaj!

Sandıkların kapanmasının ardından açıklamada bulunan Recep Tayyip Erdoğan, 'sandıklara sahip çıkma' çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:12
Erdoğan'dan sandıkların kapanmasının ardından ilk mesaj!
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Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma işleminin bitmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNİ KORUMA VAKTİ"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'sandıklara sahip çıkma' çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!"


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