Erdoğan Özel'i hedef aldı: 'Çırak başkan...'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:14

Güncelleme: 26.03.2024 - 17:14

Yerel seçimlere 4 gün kaldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"Bugün 1 trilyondan fazla geliri olan bir Türkiye var. Tabancasını bile dışarıdan satın alan değil savunma sanayinde destan yazan Türkiye var. Balkanlarda barışın korunmasında, Karadağ'da işgalin sonlanmasında aktif rol alan cesur güçlü bir Türkiye var. Türkiye'yi sizlerle bu günlere getirdik. Ekonomiden ihracata her alanda ülkemizi 4-5 kat beraber büyüttük. Başta savunma olmak üzere her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik. KAAN'ı gördünüz mü? Yapamaz dedikler, küçümsedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2028'de bir uçak sesi duyup gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceğiz.

Ülkemizin milli markası TOGG 1 yıldır yollarımızı süslüyor. Devrim otomobilini engellediler ama bunda başaramadılar. Her türlü rezilliği sergilediler ancak emellerine ulaşamadılar. Fabrikası bile yok diyenlere aldırmadan yolumuza devam ettik. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine dahil edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin büyüme tarafında hiçbir sorunumuz yok. Deprem nedeniyle oluşan 104 milyarlık yüke rağmen büyüme kat ettik.

Gelirimiz 1 trilyon doların üzerine çıktı. İşsizlik oranımız 9,4 oranı ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. 57 milyon turist ve 54.5 milyar dolar geliri yakaladık. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye biz düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız. Enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Hayat pahalılığının emeklileri bunalttığını biliyorum. Pek çok adım attık. Emekliler için maaş ve ikramiyede yüzde 50 zam ve promosyonla önlem adımları attık. Sadece bu üç 300 milyar liralık ek kaynak kullandık. Kamu bankaları 8-12 bin lira promosyon ödeyecek dün başvurular başladı. Özel bankaların da bu tutarın altında kalmayacağını umuyorum. Bayram ikramiyesini nisanın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz.

"ÇIRAK BAŞKAN"

Bay Kemal'in yerine binbir umutla getirdikleri çırak başkan selefinden bile fason çıktı.

Daha 5 ay bile demeden şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında. Akıllı telefondan banka uygulamasıyla 30 saniyede halledebilecekleri bir işlem için 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor. Daha kapalı kapılar ardında DEM'le kurdukları ve içini deştikçe sürekli farklı şeyler çıkan matruşka ittifakını saymıyorum. Sorsan ittifak mittifak yok diyorlar. Ama neden belediye başkanı meclis üyesi olarak devşirme aday gösterdiklerinin sebebini söylemiyor. Yani ortada tam anlamıyla bir siyasi dalavere ancak bundan her iki partinin seçmeninin de haberi yok.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN OY İSTEDİ

"İstanbul'daki Yozgatlı hemşehrilerinizi arayacaksınız onlara oylar Murat Kurum'a diyeceksiniz Ankara'daki hemşehrilerinizi arayacak, oylar Turgut Altınok'a diyeceksiniz"