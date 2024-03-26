Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'

Aksaray'da düzenlenen mitingde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik krizi 'gelip geçici sıkıntılar' olarak niteledi. Yurttaşlardan yine 'sabır' isteyen Erdoğan, "Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Bu oyunu hep beraber bozacağız" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:58
Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı mitinginde açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, geçim derdi ile boğuşan yurttaşlardan yine 'sabır' isterken, "Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON' MESAJI

"Ülkemizde can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Banka promosyon ödemelerini 8-12 bin lira arasında yükselttik. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz."

"HENÜZ İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Erdoğan ayrıca, "Bugün dünya ile yarış halindeyiz. Pek çok alanda bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Başarmamız gereken çok mücadele var" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Dağıyla, bağıyla, insanıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Bizim yazgımız, milletimizi sevmektir, Aksaray'ı sevmektir. Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Bugüne kadar girdiğimiz her seçimde yanımızda yer aldığınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizler yanımızda oldukça bize durmak, duraksamak yok. Büyümede, milli gelirde, ihracatta, sanayide, tarihimizin en iyi günlerini gördük.

* Can yakan enflasyonla boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yaptık. Maaşlarda ve ikramiyelerde de yüzde 50 yükseltme yaptık. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesiyle elmiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek verelim kaybolup gidiyor.

* Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti kullanarak milletimizi karamsarlığa sürüklemek istiyor. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağımıza inanıyorum. 

YİNE SABIR İSTEDİ

* Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

''BUGÜN DÜNYA İLE YARIŞ HALİNDEYİZ''

* Bugün dünya ile yarış halindeyiz. Pek çok alanda bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Başarmamız gereken çok mücadele var. Bir yanımızda Rusya-Ukrayna savaşı diğer yanımızda Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyoruz. Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına şahit oluyoruz.

''BİRTAKIM MUHTERİSLERİN KEYFİ...''

* Son 10 yıldır maruz kaldığımız sayısız saldırı ile biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz. Birtakım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.


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