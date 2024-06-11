Erdoğan-Özgür Özel zirvesinde 'kravat' ayrıntısı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki ismin görüşmesinde 'kravat' ayrıntısı öne çıktı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP
Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu.
Erdoğan, bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı kapıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel burada el sıkıştıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.
Erdoğan ve Özgür Özel'e 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş
eşlik etti.
Erdoğan'ın, CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete
doktorunu da getirdiği öğrenildi.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Özgür Özel ile Erdoğan'ın görüşmesi sona erdi. İki ismin
görüşmesi 1 saat 25 dakika sürdü.
‘KRAVAT’ AYRINTISI
PolitikYol'un haberine göre; görüşmede Özgür Özel’in 18 yıl önce CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden Erdoğan’ın ziyareti sırasında takmış olduğu kravata çok benzer bir kravat taktığı görüldü.
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