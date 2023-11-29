Erdoğan, Özgür Özel'i 'Pervin Chakar' üzerinden hedef aldı: 'Bölücü terör örgütleriyle opera dinlemeyi marifet saydılar'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:19

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:06

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* AK Parti'nin ülkeye hizmet sancağını, vatanımızın dört bir yanında gururla dalgalandıran saygıdeğer hanımefendileri, genç kardeşlerimi, dualarını yanımızda hissettiğimiz aziz milletimin her bir ferdini buradan hürmetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı inşası için gece gündüz demeden çalışan, koşan tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.

"NETANYAHU ADINI TARİHE 'GAZZE KASABI' OLARAK YAZDIRMIŞTIR"

* Gazze'nin mazlum insanlarını en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı, okulları harabeye çevrildi, hastaneleri yerle yeksan edildi. Mülteci kampları bilinçli şekilde hedef alındı. Gıdasını, yakıtını, ilacını, ekmeğini, elektriğini, suyunu, iletişimini kesip 360 kilometrekarelik açık hava hapishanesine sıkıştırdıkları insanlara adeta soykırım uyguladılar. Her türlü zulmü yaptılar.

* Gazze'deki İsrail zulmüne maruz kalanların 7 Ekim'den beri yaşadıkları tam bir cehennem. Yaklaşık 16 bin Gazzeli kardeşimiz İsrail'in saldırılarında şehit oldu. Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı ya da tahrip oldu. Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu adını tarihe şimdiden 'Gazze Kasabı' olarak yazdırmıştır.

"DİK DURUŞU İÇİN İSPANYA'YI TEBRİK EDİYORUM"

* Dik duruşu için İspanya'yı tebrik ediyorum. BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığımız telefon görüşmesinin gündemin Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı insani dramdı. Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Dubai ziyaretimizde Gazze'yi ele alacak, Gazze halkı için neler yapabileceğimizi konuşacağız.

* Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmak için daha çok kan dökmesinin, can almasının önüne mutlaka geçilmelidir. Netanyahu, tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Dünyada antisemitizmle birlikte İslam düşmanlığı da yükseliyor. Fanatik denilerek, akli dengesi bozuk denilerek, aşırı sağcı denilerek önemsizleştirilmeye çalışılan teröristlerle mücadelede Batılı devletlerin isteksiz davrandığını biliyoruz.

* Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği içinde 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. İkinci gemimiz bugün yola çıkıyor. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileri ile ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız Sahra Hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesini de büyük ölçüde tamamladık. Rehinelerin salınması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz.

YUNANİSTAN ZİYARETİ MESAJI

* Yunanistan seyahatimizin ülkelerimizin arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını diliyorum.

MERKEZ BANKASI KARARLARI

* Bölgemizdeki krizlere, depremlerin olumsuz etkilerine rağmen yakaladığımız ivmeyi değerli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve inovasyon odaklı çalışan her girişimcimizin yanındayız. Merkez Bankamız bu amaçla geçen hafta önemli bir karar aldı. Avans kredisine yıllık 100 milyar limit tahsis edildi. 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılacak. Ayrıca ihracatçılarımız için reeskont kredi limitlerini 10 kat artırarak 3 milyar lira seviyesine çıkardık. Her iki kararın özel sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Merkez Bankası rezervlerimizin eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134.5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

YAPI MALZEMELERİNDE FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

* Deprem bölgesindeki fahiş fiyatları konuşmaktan hicap duyuyoruz. Depremi siyaseten fırsata çevirmek isteyenler olduğu gibi ekonomik kazanca dönüştürmek isteyen tamahlar da var. Deprem turistleri son seçimlerde sandıkta derslerini aldılar, milli iradenin şamarını yediler. Ekonomik hayattaki deprem fırsatçılarına da biz göz açtırmıyoruz. Yapı malzemeleri ve yapım işlerinde piyasa gerçekleri ile izah edilmeyecek fahiş fiyatlar söz konusu. Aynı malzeme aralarında 60-70 kilometre olan iki şehrimizde yüzde 30 farkla satılıyor. Aç gözlülükten kaynaklanan bu vicdansızlığın üzerine gitmekte kararlıyız. Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025 sonuna kadar mevcut cezaların 10 kat daha ağır uygulanmasını sağlayacağız. Deprem konutlarını tamamlamak için bölgede çalışan firmalarımıza da her türlü desteği vereceğiz.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL

* Emeklilerimizle ilgili son müjdemizi de paylaştık. 5 bin TL ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra çiftçi ve Bağ-Kur'lular dahil, çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödemelerimizi yapacağız. 15.2 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin TL ödemiş olacağız. Kararımızın emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ VE LGBT’Yİ HEDEF ALDI

* İstanbul Sözleşmesi'nden ülkemizin çekilmesine dair marjinal çevrelerin yürüttüğü kampanyaların temeli yoktur. Şiddet meselesini bu sözleşmesi ile irtibatlandıranların amacı kadına yönelik şiddet değil. Bunlar kadına şiddetten rahatsız olsalardı bölücü terör örgütünün kuyruğuna takılmazlardı. Bunların kadın haklarıyla ilgili derdi olsaydı, bölücü alçakların katlettiği kadınlarımızın hatırlarına sahip çıkarlardı.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'PERVİN CHAKAR' GÖNDERMESİ

* Bölücü örgüte sempatiyle bakanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı, seçim ittifakı kurmayı marifet saydılar. Şimdi de el etek öptükleri için onur duyduklarını söylüyorlar. Biz şehit analarıyla, Diyarbakır anneleriyle, darbecilere meydan okuyan yiğit kadınlarımızla yol arkadaşlığı yapacağız.

* İstanbul Sözleşmesi'ni dillerine dolayanların amacı toplumsal yapımızı çökertmektir. Sapkın ve sapık akımların en büyük destekçisi kesimlerin temel hedefi toplumsal yapımızı çökertmektir. LGBT. Çok açık net, bu sapkın sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. Biz meydanı bunlara bırakmayacağız. Gençlerimizi ifsad etmelerine fırsat vermeyeceğiz.

* Gençlerimize 150 bin liralık evlilik kredisi imkanı sunacağız. Kredi kullanan gençlerimiz aynı zamanda 2 yıl boyunca aile danışmanlık hizmetinden de faydalanacak. Seçim vaatlerimizden olan Aile ve Gençlik Fonu'nun da hayırlı olmasını diliyorum. Doğalgaz müjdemiz sonrası ilk ay doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödemiştik. Nisandan beri mutfak ve su ısıtmaya karşılık gelen 25 metreküplük doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz.

"VİDEO O KADAR GÜZEL BİR ALET Kİ..."

* Muhalefette bolca ayak oyunu var. Bizim gündemimizin en başında Türkiye Yüzyılı'nın inşası varken, onların gündeminde bölücü örgütün emrinde olanlarla Meclis'te nümayiş yapmak var. Ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Milletimiz iktidarı denetleme görevi verdiği muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı usandı. Vatandaş adlarını duymak, yüzlerini görmek dahi istemiyor. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık. Belki hatalarını anlarlar demiştik ancak batı cephesinde değişen hiçbir şey olmadı.

* Ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Şimdi de devletin bakanlıklarını dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. Haberimiz yoktu diyerek kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar seçim gecesi söyledikleri 'kazanıyor' yalanını da inkar edecekler. Ama video o kadar güzel bir alet ki, bunlara manevra fırsatı vermedi. CHP'de genel başkanlık koltuğundaki şahıs değişti ama siyaset yapışı değişmedi.

"YENİDEN İSTANBUL"

* Gençler bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul.

AYRINTILAR GELECEK...