Erdoğan partisini uyardı: 'Bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 14:18

Güncelleme: 05.01.2025 - 14:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de AKP 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya partisine yönelik uyarıları damga vurdu.

Partisine uyarılarda bulunan Erdoğan, "Hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı olun, ister belediye başkanı olun, ister milletvekili olun; size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelip sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"TİCARETHANEYE ÇEVİRİRSİNİZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı partisine uyarılarına şöyle devam etti:

"Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir. Ama bilin ki bu genel başkan, bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri benim haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım. Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Biz siyasetimizi yaparken başka hiçbir şeye, hiç kimseye değil, hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız.

AKP'nin bir "dava partisi" olduğunu öne süren Erdoğan "Bunları herhangi bir kazanç, mevki beklentisi içerisinde değil davamızın bize yüklediği sorumluluk gereği yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla göz yummadığımız bir durumdur. Ticarethane gibi olan çok sayıda parti, STK ve belediye zaten var. Ama AK Parti böyle olamaz" dedi.