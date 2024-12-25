ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı: AKP-CHP arasında dikkat çeken fark
Yılın sonu yaklaşırken; ORC Araştırma kamuoyu ile 2024'ün son anketini paylaştı. Buna göre AKP ile CHP arasındaki fark yüzde 2 seviyesinde. İşte ayrıntılar...
Yerel seçimler sonrası muhalefet 'erken seçim' talebini yinelemeye devam ederken; bu süreçte anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarına devam ediyor.
Son olarak ORC Araştırma, 2024'ün son anketini kamuoyu ile paylaştı.
ARADAKİ FARK 2 PUAN
19-23 Aralık tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 920 katılımcı ile yapılan kamuoyu araştırmasında "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.
Cevaplara göre AKP ile CHP arasındaki fark yüzde 2 seviyesinde...
İşte sonuçlar...
- AKP - %30,8
- CHP - %28,7
- MHP - %9,1
- DEM Parti - %7,4
- YRP - %5,3
- İYİ Parti - %4,9
- Zafer Partisi - %4,1
- BBP - %1,7
- TİP - %1,6
- Diğer - %6,4
Etiketler: #orc araştırma #ANKET #anket sonuçları
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