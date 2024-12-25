ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı: AKP-CHP arasında dikkat çeken fark

Yılın sonu yaklaşırken; ORC Araştırma kamuoyu ile 2024'ün son anketini paylaştı. Buna göre AKP ile CHP arasındaki fark yüzde 2 seviyesinde. İşte ayrıntılar...

ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı: AKP-CHP arasında dikkat çeken fark
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:14

Yerel seçimler sonrası muhalefet 'erken seçim' talebini yinelemeye devam ederken; bu süreçte anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarına devam ediyor.

Son olarak ORC Araştırma, 2024'ün son anketini kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 2 PUAN

19-23 Aralık tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 920 katılımcı ile yapılan kamuoyu araştırmasında "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

Cevaplara göre AKP ile CHP arasındaki fark yüzde 2 seviyesinde...

İşte sonuçlar...

  • AKP - %30,8
  • CHP - %28,7
  • MHP - %9,1
  • DEM Parti - %7,4
  • YRP - %5,3
  • İYİ Parti - %4,9
  • Zafer Partisi - %4,1
  • BBP - %1,7
  • TİP - %1,6
  • Diğer - %6,4


Etiketler: #orc araştırma #ANKET #anket sonuçları

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