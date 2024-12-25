ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı: AKP-CHP arasında dikkat çeken fark

Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:14

Güncelleme: 25.12.2024 - 14:15

Yerel seçimler sonrası muhalefet 'erken seçim' talebini yinelemeye devam ederken; bu süreçte anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarına devam ediyor.

Son olarak ORC Araştırma, 2024'ün son anketini kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 2 PUAN

19-23 Aralık tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 920 katılımcı ile yapılan kamuoyu araştırmasında "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

Cevaplara göre AKP ile CHP arasındaki fark yüzde 2 seviyesinde...

İşte sonuçlar...