Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede; Erdoğan'ın SSCB'nin eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle başsağlığı dilediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Duyuru, Kremlin'den yapıldı.
Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracı ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
GORBAÇOV'UN ÖLÜMÜ NEDENİYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Kremlin'den yapılan resmi açıklamada, Erdoğan'ın SSCB'nin eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle başsağlığı dilediği ve Gorbaçov'un Rusya ile dünya yakın tarihindeki önemli rolüne dikkat çektiği ifade edildi.
Erdoğan ile Putin'in konuşmasında, 5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularının ele alındığı, enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik bağları genişletme amacının vurgulandığı açıklamada ifade edildi.
Görüşmede Ukrayna'daki durum, Zaporijya'daki Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki Rusya'nın yapıcı rolü ve tahıl anlaşmasının uygulanma süreci değerlendirildiği ayrıca belirtildi.
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