Erdoğan Şanlıurfa'da 'üçüncü yol'a kapıyı kapadı: 'Ya o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek'

Yayınlanma: 11.01.2025 - 18:16

Güncelleme: 11.01.2025 - 18:56

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Şanlıurfa İl Kongresi’nde kürsüye İbrahim Tatlıses ile birlikte çıktı.

Burada 'yeni sürece' dair mesajlar veren Erdoğan, 'üçüncü bir yol'a kapıyı kapattı.

"ÜÇÜNCÜ BİR YOL YOKTUR..."

Terörü bitirmek için siyasi partiler arasında mutabakat oluştuğunu belirten Erdoğan, "Bu havayı çok kıymetli buluyoruz" dedi.

PKK terör örgütünün kendini tasfiye etmek dışında bir seçeneği kalmadığını söyleyen Erdoğan, "Terörle siyaset aynı kapta bulunmaz. Tarihi yol ayrımında tercihler daralmıştır. Ya o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Üçüncü bir yol yoktur" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Sizleri tüm kalbimle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Şanlıurfa'nın dört köşesindeki kardeşlerime en içten selamlarımı gönderiyorum. Peygamberlere yar ve yoldaş olan ateşi gül bahçesine çeviren medeniyet tarihimizin medarı iftarı Şanlıurfa'da olmaktan bir kez daha gurur duruyorum.

* Sizlere Diyarbakırlıların kucak dolusu sevgisini getirdim. Şanlıurfa'nın bakıyorum da maşallahı var. Bugün burada aydınlık geleceğine sahip bir Urfa gördüm. Bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm.

"BİZDE MİLLETE KÜSME OLMAZ"

* Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kızma, küsme olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil kader birlikteliği yapan bir milletiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 85 milyonun hepsine adil hizmet götüren partidir.

“BİZ HER ZAMAN BİRLEŞTİRİCİ, BÜTÜNLEŞTİRİCİ OLDUK”

* Biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla harekete geçireceğiz dedik. Yasakların değil özgürlüklerin olduğu bir Türkiye'yi biz inşa edeceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, etkin kökenine bakmadık. Biz her zaman birleştirici, bütünleştirici olduk. Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize ters düşen her şeyi elimizin tersiyle ittik.

* Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı. Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. CHP 'Suriyelileri göndereceğiz' dedi, biz siyasi geleceğimize mal olsa dahi onları koruyacağız dedik.

“CAHİL İLE SOHBET ZORDUR BİLENE, ÇÜNKÜ CAHİL NE GELİRSE SÖYLER DİLİNE”

* Sırf 3-5 oy daha fazla oy alabilmek uğruna kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını umarım unutmadınız. Kimlik siyasetinin en pervasız biçimine sığınanları hiçbirimiz unutmadık, unutmayacağız. Karşımızda kaybettikleri 13 seçime rağmen yenildiklerini kabullenip köşelerine çekilmeyi bilmiyorlar. Türk siyasetinde artık hiçbir karşılıklarının olmadıklarını, ne düşündüklerini artık kimsenin umursamadığını bir türlü anlamıyorlar. Atalarımızın güzel bir sözü var; Cahil ile sohbet zordur bilene, çünkü cahil ne gelirse söyler diline.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN KOŞTURUYORUZ"

* Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Köken üzerinden insanımızın bölünmesini reddediyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan, kimseyi kırmadan, dökmeden 85 milyonu aynı ortak payda içinde birleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için koşturuyoruz.

HEPİMİZ AYNI GELECEĞİN EVLATLARIYIZ

* Sırf Türkiye'ye zarar veriyor diye terör örgütlerini besleyenler Şanlıurfa'nın Şam'ın nereden geldiğini bilmiyorlar. Şanlıurfa nereden geldiğini iyi bilir. Şanlıurfa bugüne kadar bölgesindeki adaletsizliğe sessiz kalmadıysa bugün de kalmayacaklardır. Baas mezaliminin bitmesine sevinemeyenler bir türlü kabullenemeseler de Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, komşuları olarak bizim de zaferimizdir. Hepimiz aynı geleceğin evlatlarıyız.

TERÖR ÖRGÜTÜ ACIDAN BAŞKA BİR ŞEY GETİRMEDİ

* 40 yıldır bölücü terör örgütü üzerinden kirli oyun kurdular. Kardeşlerim bu kirli oyunun artık raf ömrü tükenmiştir. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin işi bitmiştir. Bölücü terör örgütü bu topraklara kandan, acıdan başka bir şey getirmedi. Ayrımcılıktan, ırkçılıktan başka bir şey getirmedi.

"YA O SİLAHLAR GÖMÜLECEK..."

* Şunu çok açık söylemek isterim, terörle varılabilecek hiçbir şey yoktur. Şiddetle elde edilebilecek hiçbir şey yoktur. Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür, bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında hiçbir seçeneği kalmamıştır. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye’ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol yoktur. Artık terör ülkemizin etrafından çekilsin istiyoruz.