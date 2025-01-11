Erdoğan Diyarbakır'da bir tomar harçlık verdi, çocuklara oyuncak dağıttı
Partisinin kongresine katılmak üzere Diyarbakır’a gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın düzenleneceği yol güzergahında karşılaştığı çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katılmak üzere öğle saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na indi.
Daha sonra otobüsle kongrenin gerçekleştirileceği Seyrantepe Spor Salonuna doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda kendisini karşılayanları selamladı.
ERDOĞAN YİNE HARÇLIK VERDİ
Erdoğan, burada bekleyen çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıtıp harçlık verdi.
BİR ÇOCUK BAYGINLIK GEÇİRDİ
Oyuncak alımı sırasında baygınlık geçiren bir çocuk, hemen ambulansa taşınarak ilk müdahalesi gerçekleştirildi.
Etiketler: #Erdoğan #Recep Tayyip Erdoğan #diyarbakır
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