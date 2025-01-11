Erdoğan Diyarbakır'da bir tomar harçlık verdi, çocuklara oyuncak dağıttı

Partisinin kongresine katılmak üzere Diyarbakır’a gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın düzenleneceği yol güzergahında karşılaştığı çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi.

Erdoğan Diyarbakır'da bir tomar harçlık verdi, çocuklara oyuncak dağıttı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:35

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katılmak üzere öğle saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na indi.

Daha sonra otobüsle kongrenin gerçekleştirileceği Seyrantepe Spor Salonuna doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda kendisini karşılayanları selamladı.

ERDOĞAN YİNE HARÇLIK VERDİ

Erdoğan, burada bekleyen çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıtıp harçlık verdi.

BİR ÇOCUK BAYGINLIK GEÇİRDİ

Oyuncak alımı sırasında baygınlık geçiren bir çocuk, hemen ambulansa taşınarak ilk müdahalesi gerçekleştirildi.


Etiketler: #Erdoğan #Recep Tayyip Erdoğan #diyarbakır

İlgili Haberler

CHP'nin önerisinden 3 gün sonra kayyum atandı: ‘Masayı Erdoğan devirir’

CHP'nin önerisinden 3 gün sonra kayyum atandı: ‘Masayı Erdoğan devirir’
Erdoğan Diyarbakır'da... 'Biji serok Erdoğan!' sloganları altında yeni süreci anlattı!

Erdoğan Diyarbakır'da... 'Biji serok Erdoğan!' sloganları altında yeni süreci anlattı!
'İnisiyatif Öcalan'da' mesajı... Selahattin Demirtaş'tan yeni süreç için destek, Erdoğan ve Bahçeli ile Özel'e teşekkür açıklaması

'İnisiyatif Öcalan'da' mesajı... Selahattin Demirtaş'tan yeni süreç için destek, Erdoğan ve Bahçeli ile Özel'e teşekkür açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler