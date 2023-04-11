'Erdoğan sayesinde' etiketine gözaltı... Bu kez hedef CHP Gençlik Kolları üyesi!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:36

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:36

“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” çıkartmalarını marketlerde ürünlerin üzerine yapıştıran CHP Bursa Nilüfer Gençlik Koları üyesi bir stajyer avukat gözaltına alındı.

Gözaltı üzerine CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, CHP Gençlik Kolları ile birlikte Bursa İl Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, "Burada bulunmamızın sebebi şu. Saat 02.00'ye geliyor. Gençlik Kolları üyesi stajyer avukat arkadaşımız, 'Bu ürün size pahalı mı geldi. Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklınızda bulunsun' yazılı stickerları ürünlere yapıştırdı diye polis marifetiyle gözaltına alındı. Gece saat 02.00’a kadar adeta cezalandırma yapar gibi alınmıştır. Şimdi de hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde ev aramasına karar verilmiştir. Bu zulmü kınıyoruz. Bu zulmü yapanlar, bizi susturabileceklerini zannediyorlar. İktidara geldiğimizde bu zulmün hesabını kanunla soracağız” dedi.

Öte yandan CHP Bursa Nilüfer Gençlik kolları üyesi ve stajyer avukatın geç saatlere kadar ifade işlemlerinin tamamlanmadığı belirtildi.

Ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görseller tasarlayıp sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun, İzmir’de gözaltına alınıp adliyeye götürülmüştü. Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, son dönemde reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılıyordu. ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’ suçlaması ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılmıştı.