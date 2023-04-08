Serbest bırakılan Mahir Akkoyun'dan yeni açıklama: 'Seçim öncesi bir sopaydı'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 17:11

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 17:14

Hızla eriyen alım gücü ve yüksek fiyatlara tepki göstermek amacıyla tasarımcı Mahir Akkoyun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin fotoğraflarının olduğu çıkartmalar hazırladı. Etiketlerin üzerinde “Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” ve “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” yazıldı.

Yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, dün sabah ailesi ile birlikte İzmir’de yaşadığı evinin önünde gözaltına alınmıştı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ve Adliye’deki işlemlerin tamamlanan Mahir Akkoyun, dün akşam saatlerinde de serbest bırakılmıştı.

"SOSYALİST BİR GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMCISIYIM"

Akkoyun, serbest bırakılmasının ardından Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

“Ben yıllardan beri örgütlü mücadele içinde yer almaya çalışan, mevcut toplumsal ve siyasal gündeme dair kendi dünya görüşüm çerçevesinde tasarımlar üreten sosyalist bir görsel iletişim tasarımcısıyım. Oluşturduğum tasarımlar nedeniyle hakkımda daha önce de soruşturma açıldı, gözaltına alındım ya da ifadeye çağırıldım. Bu ilk değildi, muhtemelen son da olmayacak.

"SOPAYI ORTASINDAN KIRMIŞ OLDU"

Dün benim üzerimden yapılmaya çalışılan şey, bu sömürü düzeninden bıkmış olan milyonlarca insana seçim öncesinde gösterilmiş bir sopaydı. Ancak verilen tepkiler ve yükselen sesler bu sopayı ortasından kırmış oldu. Binlerce insana ulaşması için yaptığım şeyler, beklentilerimin çok ötesine geçerek birkaç saat içinde milyonlarca insana ulaşarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Benim sözüm herkesin sözü, herkesin sözü benim sözüm haline geldi. Bu nedenle bana destek olan arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, STK'lara, siyasi partilere, siyasi parti liderleri ve temsilcilerine, belediye başkanlarına, avukatlara, İzmir Barosu'na, gazetecilere, sanatçılara, aydınlara, işçilere, öğrencilere, emekçilere, kadınlara, LGBTİ+’lara, kısacası adını sayamadığım, destek mesajlarına dönemediğim herkese teşekkür ederim.

Bu ülkede gözaltına alınan, uydurma gerekçelerle hakkında soruşturma başlatılan, siyasi duruşu ve mücadelesi gereği tutsak edilen ya da tutsak edilmeye çalışılan tek kişi ben değilim. Bu düzenle kavgalı olduğu için tutsak edilen, alıkonulan, bedel ödetilen milyonlarca insan var. Bizi yoksulluğu, sefalete, açlığa, sömürüye mahkum edenlerden ve onların bu düzeninde kurtulmak istiyorsak, aynı dayanışma ve birlikteliği o insanlarla da göstermek, birlikte mücadele ederek kazanmak zorundayız.

"BENİ DAHA DA MOTİVE ETTİ"

Son olarak, dün aldığım büyük destek ve yaptığım şeylerin milyonlarca insana ulaşıyor olması beni daha da motive etti. Artık daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok paylaşarak mücadele etmeye ve rahatsızlık vermeye devam edeceğim. Tekrardan her şey için teşekkür ederim.”