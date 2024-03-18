Kedi katili Fatih Mehmet Öztürk davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi

Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:14

Güncelleme: 18.03.2024 - 16:14

İstanbul'da Fatih Cami çevresindeki sokak kedilerini toplayıp çantasına koyan ve mahallelinin tepkisi üzerine onlara daha iyi bakacağını söyledikten sonra ofisinde 9 kedinin işkenceyle katledildiği belirlenen sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün (44) 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya müşteki avukatları ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği, ayrı ayrı davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerini reddetti.

DURUŞMA 13 MAYIS'A ERTELENDİ

Önceki duruşmada sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) yazılan yazıya cevap gelmediğini belirten mahkeme, ATK'den gelecek raporun beklenmesi için duruşmayı 13 Mayıs'a erteleyerek, sanık Fatih Mehmet Öztürk hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aralık 2023'te görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık Fatih Mehmet Öztürk, 23 Şubat'ta dosya üzerinden yapılan tutukluluk değerlendirmesinde tahliye edilmişti.

Davayı izlemek için mahkemeye gelen çok sayıda hayvansever, duruşma salonunun küçük olması nedeniyle salona alınmayınca mahkemenin önündeki koridorda bekledi.

Sanık hakkında yeniden tutuklama kararı verilmediğini öğrenen hayvanseverler, duruşma bitiminde "Katil Fatih", "Hak, hukuk, adalet", "Katiller içeri" sloganları attı. Adliye önüne çıkan hayvanseverler, adliye önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.