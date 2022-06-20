Erdoğan: Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz
Küresel Parlamenterler Konferansı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 7 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Parlamenter Konferansı’nın açılışına video mesaj gönderdi.
Türkiye'nin son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "İkinci dünya savaşından sonra en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez" mesajı verdi.
"Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz"
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
“Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez.
“BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor.
“Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.
"İkinci dünya savaşından sonra en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez.
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