'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganları atılmıştı: İzmir'de 4 kişi gözaltına alındı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 17:13

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran 2022 akşamı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya ile karşı karşıya gelmişti.

Karşılaşmanın 56. dakikasında tribünleri dolduran yurttaşlar hep bir ağızdan "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı atmıştı. Slogan, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu'nun haberine göre, maçın ardından savcılık ve Emniyet güçleri harekete geçti. Polis ekipleri, kimlikleri ve adresleri belirlenen; Fenerbahçe taraftar grubu üyesi oldukları belirtilen dört kişiyi dün sabah gözaltına aldı.

SAVCILIK İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Ahmet Çolak, Aykut Çolak, Kaan Köse ve Yunus Dursun önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, ardından Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Habere göre, Emniyet'teki ifadelerinin ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edilen gençler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'SPORDA ŞİDDET'TEN İŞLEM YAPTILAR...

Söz konusu slogan nedeniyle gözaltına alınan dört kişiden biri olan Ahmet Çolak, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Attığımız slogan hukuken suç değildir. Herhalde ne yapacaklarını bilemedikleri için bize 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında işlem yaptılar. Oysa biz hiçbir şiddet uygulamadık. Sporcularımız da sloganımızdan olumsuz etkilenmedi. İşlemlerin ardından serbest bırakıldık. Nasıl dava açacaklarını merakla bekliyoruz."