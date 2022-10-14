Erdoğan: 'Son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız ortada mı? Her geçen gün daha iyiye gidiyor muyuz?'

14 Ekim 2022 Cuma, 17:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı.

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon 16 aydır aralıksız yükselmeye devam ediyor. Eylülde aylık yüzde 3,08 yıllık ise yüzde 83,45 arttı.

Erdoğan ise bugünkü açılış konuşmasında "İnsanlarımızın güvenlik kaygıları vardı. Bu tehditlerin hepsini bitirdik mi? Eğitimden sağlığa, ulaşımdan spor erişme sıkıntısı vardı. İnsanlarımızın, ülkesinin gücünü görme, hissetme hayali vardı; bunu da sağladık mı? Son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız ortada mı? Her geçen gün daha iyiye gidiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Dün akşam Astana'dan geldim, ondan önce Semerkant'taydım. Yine yakında Semerkant'a gidiyorum. Ardından Endonezya'da G20 zirvesine katılacağım. Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez.

İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnu'nda toplu konut projelerinden millet bahçelerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçemizde önemli adımlar attık. Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda ‘İlk Evim-İlk İş Yerim’ adıyla 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin iş yeri hedefiyle yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutu kazandırmış hükümet olarak, bu kampanyayla milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. CHP, Bay Kemal, sen, bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlere ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun. 12 tane belediyen var, 13 tane büyükşehir var. Büyükşehirlerde ne yaptın, ne yapıyorsunuz bunu söyleyin. KİPTAŞ'ı kurdum ve İstanbul’umuzda özellikle süratle ilk defa, tarihinde görülmemiş konutları yaptık. Bu süreç devam ediyor. Ona siz, SSK'nın hesabını sorun. SSK'nın başındayken çocuğu mu, torunu mu bilemem, onu nasıl SSK'lı yaptı, onu sorun. Bunlar tacizdir, yoksulluktur, yolsuzluktur.

“HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR MUYUZ”

Önce ülkemizi, hayata geçirdiğimiz asırlık eser ve hizmetler sayesinde 2023 hedefleriyle buluşturduk. 2053 vizyonumuzla çıktık, şimdi de Türkiye Yüzyılı ile tüm bu yatırımları taçlandırıyoruz. İnsanlarımızın güvenlik kaygıları vardı. Bu tehditlerin hepsini bitirdik mi? Eğitimden sağlığa, ulaşımdan spor erişme sıkıntısı vardı. İnsanlarımızın, ülkesinin gücünü görme, hissetme hayali vardı; bunu da sağladık mı? Son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız ortada mı? Her geçen gün daha iyiye gidiyor muyuz? Ülkenin dünkü meselelerini çözen irade olarak, -CHP nedir; çöp çukur, çamur- 2023'te Türkiye Yüzyılı’nın önünü hep beraber açalım. İnşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden, 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Öyleyse kardeşlerim; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Emin olun, gerisi kendiliğinden gelecektir.”