Ersan Şen 'Erdoğan çağırsa giderim' sözlerine açıklık getirdi

14 Ekim 2022 Cuma, 09:14

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni de çağırsa ben de giderim" ifadesi sosyal medyada gündem olmuştu.

TV100.com Yazarı Barış Yarkadaş, Hukukçu Avukat Cem Kaya, Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ve Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Programda, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in, Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atanması ve Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılması hakkında söylediği "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa giderim, kalkıp da suratımı dönmem" sözleri de masaya yatırıldı.

"SÖYLEDİĞİMİ KİMSE ÇARPITMASIN"

Şen programda bu sözleri neden söylediğini açıkladı.

Ersan Şen, “Benim söylediğimi kimse çarpıtmasın. Bu ülkede icra et başına bir şey gelmez, söyle cımbızla alıp başına koyarlar” diyerek tepkisini ifade etti.

"GELMİYORUM KÜSÜM MÜ DİYECEĞİM?"

Şen, “Sayın Metin Feyzioğlu Kıbrıs Anayasası’nı bilir, oraya gönderebilecek liyakatli, ceza hukukçusu, yurtseverliğine, milliyetçiliğine kimse bir şey diyemez. Cumhurbaşkanı görevlendirmiş, gitmiş. Cumhurbaşkanı beni çağırırsa ‘Gelmiyorum, küsüm’ mü diyeceğim?” dedi.

Ersan Şen, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ben kimsenin emir eri değilim, kimse bana müdahale edemez. Onun için zaten insanlar görüşlerimi dinleyip, ciddiyetle takip ediyor. Ben ne söyleyeceğim belli olmaz. Siyaha siyah; beyaza beyaz derim. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Gel kardeşim, şurada şu vazife var…’ derse benim işime gelirse, yapabilirsem… Benim söylediğimi kimse çarpıtmasın. Bu ülkede icra et başına bir şey gelmez, söyle cımbızla alıp başına koyarlar."