Erdoğan: SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını unutmadık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında AKP'nin iktidarı öncesi döneme ilişkin eleştirilerde bulunan Erdoğan, "SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin basıl hortumlandığını hepimiz biliyoruz ve unutmadık" dedi.

Erdoğan'ın geçmiş seçim dönemlerinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullandığı bu sözleri, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden partinin koltuğuna oturtulmasının ardından yeniden sarfetmesi dikkat çekti.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"SSK GÖZ GÖRE BATIRILDI"

Sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ifade etmek isterim. İnsan için cemiyet düzeni içerisinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi için bazı kurumların muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseselerden biridir.Bizim zihin haritamızda insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkü yani temeli olarak devleti gören ecdat insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir. Geçmişteki savrukluğun bedelini çok çektik. Devletin varlık gayesi adalettir. Kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşalttığını, devletin hazinesinin basıl hortumlandığını hepimiz biliyoruz ve unutmadık.

"FETÖ'NÜN BEDELİ 350 MİLYAR DOLAR"

Tabi burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine göz yummuyoruz. Tavrımız duruşumuz gayet nettir. Kamu malinde 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. FETÖ'nün Türk ekonomisine bedeli 350 milyar dolar.

BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

Beytülmal aynı zamanda gelecek kuşakların bizlere emanetidir. Makamı, unvanı, mevkii ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın hepimiz sorumluyuz.

SAYIŞTAY'A 'TÜRKİYE YÜZYILI' GÖREVİ!

Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı'nın inşasına aktif katkı yapmasıdır. Ulusal stratejilerin hazırlanması başta olmak üzere Sayıştay'ımızın, idarenin takdir yetkisini gözeterek hazırlayacağı raporlara duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Farklı kurumları, süreçleri ve yöntemleri aynı anda görebilme imkânına sahip Sayıştay'ımızın, veriye dayalı, sistem bazlı ve katma değer odaklı bir yaklaşımla daha nice yıllar milletimize ve devletimize önemli hizmetler sunacağına inanıyorum.