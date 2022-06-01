Erdoğan ‘sürtük’ü prompterdan okumuş

01 Haziran 2022 Çarşamba, 22:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullanmıştı.

AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre Erdoğan infial yaratan bu sözleri ani bir çıkışla söylemedi. Konuşmalarında sıklıkla promptera sadık kalan Erdoğan, bu konuşmasında da bunu yaptı.

"HAZIRLANAN METNİN DIŞINA ÇIKILMADI"

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, AKP’li bir milletvekili Erdoğan’ın bu sözü spontane kullanıp kullanmadığı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

Cumhurbaşkanımız grup konuşmalarına büyük önem verir. Hazırlığı da günler öncesinden yapılır, gündemli her konuya değinilir. Bu konuşmada da benim de Cumhurbaşkanımızın ekibinden öğrendiğim kadarıyla önceden hazırlanan metnin dışına çıkılmadı. Bana kalırsa bugünkü konuşmayı buradan değerlendirmek yanlış. Batı'ya karşı bir manifesto niteliği taşıyan bölümler var. Asıl burayı konuşmalıyız.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde de yayımlanan Erdoğan’ın konuşmasının tam metninde ‘sürtük’ ifadeleri yer alıyor.