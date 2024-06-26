Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 16:54
Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısı sonrası Meclis Başkanı Kurtulmuş ile makamında bir araya geldi.

Erdoğan'a AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclisimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" dedi.


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