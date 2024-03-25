Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:48

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Tokat'ta konuştu.

Erdoğan, yurttaşlara "İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek mi? Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. Arayacaksınız CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Ankara'daki Tokatlı kardeşlerimizi de aramanızı rica ediyorum. Orada da Turgut Altınok kardeşimizi kazandıracağız" diye seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstiklal harbinde dönemin en büyük terör örgütlerinden biri olan pontus çetelerine Tokat göz açtırmamıştır. Yetiştirdiği alimleri ile dünyaya ışık saçmıştır. Evliya çelebi Tokat gariplerle dosttur, kin tutmaz diye anlatmıştır. Tokat demokrasi yolculuğumuzun her safhasında yanımızda oldu. Girerken sordum, emniyetten rakamı aldım bugün katılım ne kadar diye. 45 bin kişi... Maşallah. Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. 31 Mart'ta tokat milli irade bayrağını en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Unutmayın, Tokat'ta çıkacak sonuçla Tokat'ın yerel yöneticilerini değil tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya önemli mesaj vereceksiniz.

İSTANBUL VE ANKARA ÇAĞRISI

İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek mi? Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. Arayacaksınız CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Ankara'daki Tokatlı kardeşlerimizi de aramanızı rica ediyorum. Orada da Turgut Altınok kardeşimizi kazandıracağız.

Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşu ile gücünü hazmedemeyenler şu anda pusuda bekliyor. Daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken birileri tökezlememizi bekliyor. Akıl izan sahibi herkes biliyor ki mesele Erdoğan değil, Cumhur ittifakı değil doğrudan Türkiye'dir. Milletimizin dünyanın bu coğrafyadaki varlığından öyle rahatsızlar ki kinleri hala diri. Bu gerçeği bizzat söyleyen batılı devlet adamları gördük. Mücadeleyi asla bırakmayarak bu hevesleri boşar çıkardık. 31 Mart'ta milletimizin desteği ile Tokat'ta da Ankara'da da İstanbul'da da bu namı salacağız.

DEM PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

Sırf 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz, değil mi? Talimat nereden geliyor, Kandilden. Talimat Kandil'den uygulama İstanbul'dan.

DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatı. Sahne önünde olanların bu partide yetkisi ve sözünün ağırlığı yok. Bu parti Ankara’daki genel merkezinden değil İstanbul’daki sapkın ideolojik yapılar ile Kandil’deki terör baronları tarafından yönetilmektedir. Bu gerçek ortadayken kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir. Parti yönetiminin önce hem ülkeye, hem millete hatta kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor. Biz terör meselesini bitirmek için her yol ve yöntemi denerken bunların çapını da gördük. Örgüt militanları tarafından tokatlanan siyasetçilerle particilik, belediyecilik yapılamaz. CHP'nin böyle bir partiyle yol yürüme hesabı anlaşılır değil.

EMEKLİLERE "ARAMIZA KİMSEYİ SOKMAYALIM" ÇAĞRISI

"Emeklilerin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50 maaş zammına, banka promosyonuna kadar elimizden geleni yapıyoruz. Kamu bankalarımız maaş tutarına göre promosyonu 8-12 bin liraya yükseltti. İkramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım."