Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi

Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:14

Güncelleme: 24.03.2024 - 17:23

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 6 gün kala YRP ile AKP arasında çatışma sürüyor. İki partinin de aynı gün İstanbul mitingi yapması dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeniden Büyük İstanbul' mitingine başlamadan önce kürsüye bir ay önce YRP'den 'kuruluş inanç ve felsefeden uzaklaşılması' gerekçesi ile istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'yu çağırarak AKP rozeti taktı ve partiye katıldığını açıkladı.

Aynı gün yine İstanbul'da partisinin mitinginde konuşan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan AKP'li Erdoğan'ın Pamukçu'ya rozet takmasına tepki göstererek, "Birileri yolunu kaybetmiş bazı şahıslara roket takıyor. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız, biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" dedi.

"SİZE BİZ KAYBETTİRMİYORUZ"

Fatih Erbakan ardından hükümetin İsrail ile ticari ilişkileri eleştirerek, "Bu ticareti yapmak bize yakışıyor mu? Yazıklar olsun. İsrail, çimento ihtiyacının yüzde 95'ini Türkiye'den karşılıyor. O dikenli teller Mescid-i Aksa'nın etrafınık örüyorlar.

Bu vebalden de dünyada ve ahirette kurtulamazsınız. Size biz kaybettirmiyoruz. Size İsrail ile ticaretiniz kaybettiriyor" ifadelerini kullandı.

PARTİLİLER 'İSRAİL' PANKARTINI KORUDU

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’daki mitinginde “İsrail’le Ticareti Durdur” pankartı, polis ekipleri müdahale etmesin diye protokolün hemen arkasında partililerce koruma altına alındı.

Daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde bir grup "İsrail ile ticareti kes" pankartı açmıştı. Pankartı açanlara fiili gözaltı işlemi uygulanmıştı.