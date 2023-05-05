'Sözümden dönmeyeceğim' diyerek paylaştı... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çay' tepkisi: 15 Mayıs'ı işaret etti!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:10

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinginde açıkladığı yaş çay alım fiyatına çok sert yanıt verdi.

"SADAKA ZAMMI"

Twitter'dan bir tweet dizesi paylaşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı" dedi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor."

Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2023

CHP lideri, "Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

"BAY KEMAL SÖZÜ VERİYORUM..."

Paylaşımında 15 Mayıs'ı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulunmuştu.

Konuşmasında yaş çay alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.