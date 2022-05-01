Suriyeliler Türklere yardım dağıttı

Suriyeli mülteciler Hatay Reyhanlı'da yardıma muhtaç Türklere 800 liralık yardım dağıttı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 16:41
Suriyeliler Türklere yardım dağıttı
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Sığınmacılar, bu sefer başka bir olayla gündeme geldi. Yeniçağ'dan Halit İri'nin haberine göre, Hatay Reyhanlı’da Suriyelilere ait bir dernek tarafından Türklere BİM’in 800 TL’lik hediye kartının dağıtıldığı öğrenildi.

Reyhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın belirttiği adreslerdeki yardıma ihtiyacı Türklere yardımda bulunan Suriyeli derneğin finansmanını nereden sağladığı ise bilinmiyor. 

Yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın araçlarıyla dağıtıldığı öğrenildi.


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