Erdoğan ve Aliyev'den dünyaya ortak mesaj: 'Kalıcı barış için tarihi bir fırsat...'

Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:25

Güncelleme: 19.02.2024 - 18:25

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesindeki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya yaptı.

Aliyev, Ankara’ya ziyaretinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti sonrasında Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi.

3 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Bu görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası toplantıya geçti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Görüşmenin ardından, heyetler iki ülke arasındaki 3 yeni anlaşmaya imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.

İki lider imzaların atılmasının ardından ortak açıklama yaptı.

TİCARETTE 15 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Azerbaycan’ın 7 Şubat’taki seçimler nedeniyle haksız uygulamalara maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımı yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladığını söyleyen Erdoğan, hedefin 15 milyar dolar olduğunu ifade etti.

“KALICI BARIŞ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde Güney Kafkasya’nın da konuşulduğunu söyledi.

“Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının yeni bir ümit kaynağı olacağı şüphesizdir” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan’la omuz omuza hareket ettiğini söyledi.

Erdoğan, “Karabağ’da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de süren saldırılarının da konuşulduğunu anlattı.

“TÜRKİYE, DÜNYA ÇAPINDA SÖZ SAHİBİ”

Erdoğan’ın ardından sözü İlham Aliyev aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk ziyaretini kardeş ülkeye, Türkiye'ye yaptığını ve bunun bir gelenek olduğunu söyleyen Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir" diye konuştu.

Aliyev, her zaman Türkiye'nin gelişme sürecini takip ettiğini belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

"Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir" ifadesini kullanan Aliyev, Türkiye'nin pek çok konuda sadece bölgeyle değil dünya ile de bağlantılı olduğuna işaret etti.

Aliyev, Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve işbirliğinin garantörü olduğunu vurgulayarak, İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlattı.

"Barışçıl yollarla çözemediğimiz tarihi meselemizi biz savaş meydanında çözdük" diyen Aliyev, Azerbaycan halkının Türkiye'nin desteğini unutmayacağını belirtti.

Aliyev, "Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesinin gücüne güç katacak" dedi.

TDT Gayriresmi Zirve Toplantısı'nın temmuz ayında düzenleneceğini hatırlatan Aliyev, "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.