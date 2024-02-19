Erdoğan ve Aliyev'den dünyaya ortak mesaj: 'Kalıcı barış için tarihi bir fırsat...'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesindeki seçimi kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya yaptı. Resmi törenle karşılanan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldığını söyledi. Aliyev ise “Türkiye dünyada söz sahibi, bölgede barışın garantörü” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesindeki
cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya
yaptı.
Aliyev, Ankara’ya ziyaretinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret
etti sonrasında Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başbaşa bir
görüşme gerçekleştirdi.
3 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Bu görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası toplantıya geçti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusu masaya yatırıldı.
Görüşmenin ardından, heyetler iki ülke arasındaki 3 yeni
anlaşmaya imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan
Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan
Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev
tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman
Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov
imza attı.
İki lider imzaların atılmasının ardından ortak açıklama
yaptı.
TİCARETTE 15 MİLYAR DOLARLIK HEDEF
Azerbaycan’ın 7 Şubat’taki seçimler nedeniyle haksız
uygulamalara maruz kaldığını söyleyen Erdoğan,
“Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Azerbaycan heyetinin bu sene
düzenlenecek toplantılara katılımı yönünde alınan karar karşısında tepkimizi
güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, bir diyalog platformu
olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl
7,5 milyar dolar seviyesini yakaladığını söyleyen Erdoğan, hedefin 15 milyar
dolar olduğunu ifade etti.
“KALICI BARIŞ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILDI”
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde Güney Kafkasya’nın da konuşulduğunu söyledi.
“Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış
anlaşmasının imzalanmasının yeni bir ümit kaynağı olacağı şüphesizdir” diyen
Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan’la omuz omuza hareket ettiğini söyledi.
Erdoğan, “Karabağ’da işgalin sona ermesiyle birlikte
bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de süren
saldırılarının da konuşulduğunu anlattı.
“TÜRKİYE, DÜNYA ÇAPINDA SÖZ SAHİBİ”
Erdoğan’ın ardından sözü İlham Aliyev aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk ziyaretini kardeş
ülkeye, Türkiye'ye yaptığını ve bunun bir gelenek olduğunu söyleyen Aliyev,
"Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli
etkendir" diye konuştu.
Aliyev, her zaman Türkiye'nin gelişme sürecini takip
ettiğini belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu vurguladı.
"Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir"
ifadesini kullanan Aliyev, Türkiye'nin pek çok konuda sadece bölgeyle değil
dünya ile de bağlantılı olduğuna işaret etti.
Aliyev, Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve
işbirliğinin garantörü olduğunu vurgulayarak, İkinci Karabağ Savaşı sırasında,
Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlattı.
"Barışçıl yollarla çözemediğimiz tarihi meselemizi biz
savaş meydanında çözdük" diyen Aliyev, Azerbaycan halkının Türkiye'nin desteğini
unutmayacağını belirtti.
Aliyev, "Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere
sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)
üyesinin gücüne güç katacak" dedi.
TDT Gayriresmi Zirve Toplantısı'nın temmuz ayında düzenleneceğini hatırlatan Aliyev, "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.
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