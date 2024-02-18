Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Yayınlanma: 18.02.2024 - 21:11

Güncelleme: 18.02.2024 - 21:11

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP'lilere 'Alterrnatifsiz değilsiniz' diye seslenen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal hesabından yayınladığı mesajla cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Sen CHP’lilere seslenmişsin Recep Tayyip Erdoğan, ben ise; Açlık sınırının altındaki asgari ücretliye, atanamayan öğretmenlere, geçinemeyen, torununa mahçup bakan emekliye, umutsuz gençlerimize, mutsuz anne babalara, ürünü harmanda kalan çiftçimize, geçinemeyen memurumuza, işçimize esnafımıza. 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum; 5'li çeteler eliyle hayatınızı çalmış, ahlaksızlığı, yolsuzluğu kurumsallaştırmış, faiz lobilerine ülkeyi teslim etmiş, vatan sevgisi olmayan, iktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Erdoğan’a mecbur değilsiniz! Umutsuz olmayın…”