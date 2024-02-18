Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum; 5'li çeteler eliyle hayatınızı çalmış, ahlaksızlığı, yolsuzluğu kurumsallaştırmış, faiz lobilerine ülkeyi teslim etmiş, vatan sevgisi olmayan, iktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Erdoğan’a mecbur değilsiniz! Umutsuz olmayın" açıklamasını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 21:11
Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP'lilere 'Alterrnatifsiz değilsiniz' diye seslenen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal hesabından yayınladığı mesajla cevap verdi. 

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

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"Sen CHP’lilere seslenmişsin Recep Tayyip Erdoğan, ben ise; Açlık sınırının altındaki asgari ücretliye, atanamayan öğretmenlere, geçinemeyen, torununa mahçup bakan emekliye, umutsuz gençlerimize, mutsuz anne babalara, ürünü harmanda kalan çiftçimize, geçinemeyen memurumuza, işçimize esnafımıza. 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum; 5'li çeteler eliyle hayatınızı çalmış, ahlaksızlığı, yolsuzluğu kurumsallaştırmış, faiz lobilerine ülkeyi teslim etmiş, vatan sevgisi olmayan, iktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Erdoğan’a mecbur değilsiniz! Umutsuz olmayın…”


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