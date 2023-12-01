Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde adaylar masaya yatırıldı: Ankara'da Kurum, İstanbul'da Turan öne çıktı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün yerel seçim gündemiyle bir araya gelmesinin ardından siyasette gözler, Cumhur İttifakı’nın özellikle Ankara ve İstanbul’da hangi ismi “ortak aday” olarak göstereceğine çevrildi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin hemen ardından AKP ve MHP, yerel seçimler için start vermişti. Seçimlerden hemen sonra yerel seçimler için anket çalışmaları başlamıştı. İstanbul için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın büyükşehir belediye başkanlığı için adı geçiyordu. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı “istediği ve bu nedenle İstanbul’da bir seçim ofisi açtığı” da konuşuluyor. Ancak Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesi sonrasında Kurum’un adının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de öne çıktığı ve “Ankara için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşısında güçlü bir aday olabileceği değerlendirmelerinin yapıldığı” da belirtiliyor.

(Murat Kurum)

‘DEPREMDE İVMELENDİ’

Aslen Ankaralı olan Kurum’un, “kenti çok iyi bildiği ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında yaptığı çalışmalar ile Ankara’nın yerel siyasetinde de ivme kazandığına” dikkat çekiliyor. Bir dönem Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki olan Emlak Konut GYO AŞ genel müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göreve getirilen Kurum’un, “bakanlığı döneminde kentsel dönüşüm projelerindeki çalışmalarının da dikkat çektiği” kaydediliyor. Yerel seçimlerin dinamiğinin çok farklı olduğu, aslen Ankaralı olan Yavaş’ın karşısına kamuoyunun yakından tanıdığı Kurum’u aday gösterebileceği ve “Kurum’un Yavaş’a karşı seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğu” değerlendirmeleri de yapılıyor. MHP’nin de “Kurum’un adaylığına itiraz etmeyeceği” ileri sürülüyor. Cumhur İttifakı’nın çalışmaları kapsamında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adı Ankara için geçiyordu.

(Ergün Turan)

TRABZONLUYA KARŞI TRABZONLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın adı ön plana çıkıyor. Aslen Trabzonlu olan ve 2014’te TOKİ Başkanlığı’na atanan Turan’ın adının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da masasında olduğu kaydediliyor. İstanbul’da Turan’ın çalışmalarının “son dönemde İstanbulluların da dikkatini çektiği ve takdirini kazandığı, aslen Trabzonlu olması nedeniyle Turan’ın İstanbul’daki Karadenizlilerin oyunu alabileceği” değerlendiriliyor.