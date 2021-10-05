Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber: AKP'nin oyları eriyor, MHP barajı aşamıyor

05 Ekim 2021 Salı, 09:53

Son anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın oylarındaki kayıplar dikkat çekiyor.

21 ilde 2 bin kişinin katıldığı ankette; “Bu pazar seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. “Bir önceki seçimlerde AKP'ye oy verdim” diyenlerin oranı ise 10.5 puan geriledi.

Kararsız kalanlar çıkarıldıktan sonra ise AKP ve MHP'nin oy oranları gözle görülür derecede düştü.

AKP yüzde 32.3 oran yakalarken CHP yüzde 30.9 ile ikinci sıraya yerleşti. CHP'yi, İYİ Parti yüzde 12.1 ile HDP yüzde 11.3 takip etti.

MHP ÇAKILDI

5. sırada yer alan MHP'nin ise oy oranı yüzde 7.8 oldu. Diğer partilerin ise oy oranı şöyle oldu:

Diğer: %1.9

DEVA: % 1.8

Gelecek: %1.1

Saadet: % 0.8