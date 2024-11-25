TÜGVA’ya teşekkür eden rektör gündemden düşmüyor: Hak edene kadro yok!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

Buna göre, üniversitenin rektör yardımcılarından Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, kariyerinde hiçbir hukuk eğitimi olmamasına karşın hukuk fakültesinin dekan vekilliğini sürdürmeye devam ediyor.

Üniversitenin rektör koltuğunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile atanan Prof. Dr. Harun Çiftçi oturuyor.

USULSÜZLÜK İDDİALARI

Tartışmalı kararlara imza atan Çiftçi, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) programına katılıp “geleceğin yeniden ihya ve inşasında büyük rol oynayacak gençlerin yetiştirilmesine yaptıkları hizmet ve katkılardan dolayı” TÜGVA’ya teşekkür etmesiyle biliniyor.

Cumhuriyet’e ulaşan öğretim üyesi Ç.E., rektör Çiftçi döneminde üniversitede birçok usulsüzlüğün yaşandığını öne sürdü. İktisadi ve idari bilimler fakültesinde kadro ilanları ve atama süreçlerinin bir yıldırma (mobbing) aracı olarak kullanıldığını iddia eden öğretim üyesi, uzun bir süre kadro verilmediği için dava açtığını, Kastamonu İdare Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda davayı kazandığı halde, üniversitenin karara karşın atamayı beklettiğini belirtti. Öğretim üyesi, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) sisteminde geçerli olan ÇAKÜ Atama ve Yükseltme Kriterleri’ni taşımayan kşilerin başvurularının kabul edildiğini de belirtti.