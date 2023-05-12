Erdoğan yine aileyi hedef aldı: 'Karı koca teröristlerin işaretlerini yapıyorlar'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:19

Güncelleme: 12.05.2023 - 18:21

İstanbul'da Sultançiftliği Merkez Camii önünde miting yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine sert üslubuyla halka seslendi.

Daha önce birçok kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu siyasete alet eden Erdoğan, ''Ekrem efendi İstanbul'da görevi çok iyi yaptı, şimdi Van'a gönderiyorlar. Oralarda karı koca teröristlerin işaretlerini yapıyorlar'' diyerek, İmamoğlu'nu ve ailesini hedef aldı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde isim vermeden Dilek İmamoğlu'nu hedef alıp, "HDP mensuplarının, örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar" demişti. Erdoğan, yine Van'daki bir konuşmasında ''Terör örgütünün işareti ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz, Trabzon?'' ifadelerini kullanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Dilek İmamoğlu'na yönelik, "PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar" dedi.

Millet İttifakı'nın Maltepe mitinginde, Dilek İmamoğlu'nun 'zafer işareti' yaptığı görüntüleri miting alanında yayınlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, şunları ifade etmişti:

"Bunlar kötülüğü o kadar büyüttüler ki artık miting alanlarında eşlerimizin görüntülerini yayınlayarak oy kapma ucuzluğunu başlattılar. Bunlar oy için her şeyi yaparız ahlakını temsil eden bir avuç insan. Biz size benzemeyiz kardeşim! Benim eşimin görüntüleri haftalardır bütün meydanlardan izletiliyor. Biz onlar kadar kötü olmayacağız. Bizde mertlik var, biz onların eşleri ve çocuklarını siyasi tartışmalardan muaf tutarken onlar bizim ailerimizi miting meydanlarından yuhalatıyorlar"