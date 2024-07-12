Erdoğan yine mi 'kandırılıyor'? 'Cumhurbaşkanımızı tarihe ‘köpekleri öldüren lider’ olarak mı geçirmeye çalışıyorsunuz?'

İktidara yakın gazeteci Ersoy Dede, AKP Grubu tarafından Meclis'e sunulan ve sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açan yasa teklifiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:54
Erdoğan yine mi 'kandırılıyor'? 'Cumhurbaşkanımızı tarihe ‘köpekleri öldüren lider’ olarak mı geçirmeye çalışıyorsunuz?'
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AKP, sokakta yaşayan köpeklerle ilgili aylardır gündem konusu olan ve hayvan hakları savunucularının tepkisine yol açan yasa teklifini tamamlayıp Meclis'e sundu. 

Teklifte, barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını öngören madde de bulunuyor. Bu konuda sorumluluk yerel yönetimlere veriliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da inceleyip onayladığı belirtilen teklifle ilgili iktidara yakın gazeteci Ersoy Dede'den ise dikkat çeken bir tepki geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in, teklifin Meclis'e sunulduğunu duyurduğu basın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dede, Hürriyet gazetesinin teklifle ilgili AKP içerisinde bölünmeye yol açtığına dair haberini alıntlayarak şöyle yazdı:

"Hangi vekiller?

Böylesi tartışmalı bir yasa teklifi hazırlanırken kimin ne söylediğini bilmek hakkımız…

“..bazı vekiller..” diyerek top çevirmeyin…

Mesela Kızılcahamam’da bir mv, ayağa kalkıp “Cumhurbaşkanımızı tarihe ‘köpekleri öldüren lider’ olarak mı geçirmeye çalışıyorsunuz?..” dedi mi?"

İşte o paylaşım: 

 


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