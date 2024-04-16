Erdoğan yine 'tasarruf' dedi

Yayınlanma: 16.04.2024 - 19:19

Güncelleme: 16.04.2024 - 19:35

Kabine toplantısı sonrası bir dizi açıklamada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketini açıkladı. 3 aşamaya değinen Erdoğan, ilk olarak 'kamuda tasarruf'un altını çizdi. 'Jet yakıtı' tartışmalarını da değerlendiren Erdoğan, "'Jet yakıtı' konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iftira atanları asla ve asla unutmayacağız" dedi.

Kamuda tasarrufları artırmak, yatırımları önceliklendirmek, yapısal reformlara hız kazandırmaktır. Büyüme potansiyeli güçlendirmemizin yolu verimliliği ve rekabeti artırmaktan, yüksek katma değere odaklanmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

TELEFERİK KAZASINDA MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili muhalefeti hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

"Telefirik faciasıyla hepimizin yürekleri dağlanmıştır. Bu elim kazada 174 insanımız kabinlerde saatlerce mahsur kaldı. AFAD ve silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere yoğun gayretler neticesinde 23 saat süren tahliye operasyonuyla 174 vatandaşımızın tamamını kurtardık. Kurtarma çalışmalarını sürdüren 2 bin 200'den fazla personelimize teşekkür ediyorum. Yaşanan olayla ilgili ihmali, kusuru ile ilgili yargımız harekete geçmiş bir ön rapor hazırlanmıştır. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanmıştır. Ana muhalefet partisi yöneticilerin daha olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma, asıl sorumluları koruma çabaları gözlerden kaçmamıştır. Maalesef aynı vicdansızlığın Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciasında da sergilendiğini gördük. Rızkının peşindeki 29 emekçi kardeşimiz İstanbul'un göbeğinde hayatını kaybetti. Ne sendikalardan ne de muhalefet cephesinden kayda değer hiçbir tepki gelmedi. Güya hak hukuk adalet adına Van'a koşanlar Beşiktaş'ta can veren işçiler için tek adım dahi atmadılar. Hem Antalya'daki hem Beşiktaş'taki cinayetlerinin faillerinin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağız"

JET YAKITI YANITI

'Jet yakıtı' konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılacak hiçbir malzeme satışına izin vermemiştir. Zaman geçtikçe bu ahlaksız kampanyaların arkasında hangi hesapların ve odakların olduğu elbette ortaya çıkacaktır..."