Erdoğan Yozgat mitinginde 50 bin kişi olduğunu söylemişti... Seçimlerde 12 bin oy aldı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Mart günü Yozgat'ta yaptığı mitingde katılımın 50 bin olduğunu açıklamıştı. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 12 bin 651 oy aldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:36
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları belli olmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde yaptığı mitingler yeniden gündem oldu. Mitingte konuşmaya başlamadan önce meydandaki katılım sayılarını açıklayan Erdoğan Yozgat mitinginde 50 bin katılım olduğunu ifade etmişti.

Yerel seçim sürecinde yaptığı mitinglerde verdiği katılım sayıları ile gündem olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart'ta yaptığı Yozgat mitinginde katılımın 50 bin olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın adayı Yozgat'ta AKP'li Celal Köse sadece 12 bin 651 oy aldı.

YENİDEN REFAH'A KAPTIRDI

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi'nin adayı yüzde 36.33 oy alarak zafer kazandı. İkinci sırada ise MHP yüzde 29.78 oy alırken AKP ise üçüncü parti olarak yüzde 26.81 oy aldı.

Erdoğan Yozgat mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meydana gelirken sordum. Şu anda meydandaki, bu ihtişam, 'Katılım ne kadar?' diye... Emniyetten rakamı aldım. Ne kadar dersiniz? 50 bin!"

 

 


Yozgat haberleri Erdoğan haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

Tasarruf yine sözde: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumak için bir günde harcanan tutar 7.4 milyon TL’ye yükseldi

Tasarruf yine sözde: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumak için bir günde harcanan tutar 7.4 milyon TL’ye yükseldi
Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’

Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyum kararı gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyum kararı gecikmedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'

CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'
Acun Ilıcalı’dan hakem tepkisi: ‘Bütün bunların sorumlusu…’

Acun Ilıcalı’dan hakem tepkisi: ‘Bütün bunların sorumlusu…’
Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'

Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'
Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!

Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!
Gayrettepe'deki yangın faciasında yeni görüntü: Alevlerin Masquerade Club gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!

Gayrettepe'deki yangın faciasında yeni görüntü: Alevlerin Masquerade Club gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu

Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu
Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’

Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü