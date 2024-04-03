Erdoğan Yozgat mitinginde 50 bin kişi olduğunu söylemişti... Seçimlerde 12 bin oy aldı!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:36

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:10

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları belli olmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde yaptığı mitingler yeniden gündem oldu. Mitingte konuşmaya başlamadan önce meydandaki katılım sayılarını açıklayan Erdoğan Yozgat mitinginde 50 bin katılım olduğunu ifade etmişti.

Yerel seçim sürecinde yaptığı mitinglerde verdiği katılım sayıları ile gündem olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart'ta yaptığı Yozgat mitinginde katılımın 50 bin olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın adayı Yozgat'ta AKP'li Celal Köse sadece 12 bin 651 oy aldı.

YENİDEN REFAH'A KAPTIRDI

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi'nin adayı yüzde 36.33 oy alarak zafer kazandı. İkinci sırada ise MHP yüzde 29.78 oy alırken AKP ise üçüncü parti olarak yüzde 26.81 oy aldı.

Erdoğan Yozgat mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meydana gelirken sordum. Şu anda meydandaki, bu ihtişam, 'Katılım ne kadar?' diye... Emniyetten rakamı aldım. Ne kadar dersiniz? 50 bin!"