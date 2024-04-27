Aldı sazı Erdoğan
Olacağı buydu sonunda.
Her gün Türk dizileri
izleyip uzun yollarda
Ferdi Tayfur dinlerse
ortağı ile sorun yaşadığında
melankolik tavırlar sergiler,
mesajlarını da arabesk
şarkılar üzerinden verir.
Devlet Bahçeli’den söz
ettiğimizi anlamışsınızdır.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
Saray’ın Hürriyet’teki
temsilcisi Abdulkadir Selvi
üzerinden demokratik açılım
yapabileceği yönünde
verdiği mesajlara ve Özgür
Özel’le anayasa üzerinden
görüşülecek olmasına
içerleyen Bahçeli’nin yanıtı
da yalnız çıktığı yürüyüş
görüntüsü eşliğinde Ferdi
Tayfur’dan “Söyleten Sensin”
şarkısıyla geldi.
Arabesk bir rejim inşa eden Erdoğan’a Haydn’ın “Veda Senfonisi” ile mesaj gönderecek değil ya?...
Ecevit’in başbakan olduğu hükümette başbakan yardımcılığı görevini yapan Bahçeli, böyle şarkılı, şiirli mesajlar göndermez, bakanları üzerinden kararnameleri imzalamamak suretiyle mesaj verirdi. Arabesk kültüre uzak Ecevit’e T.S. Eliot ya da Tagore’den ya da Dylan Thomas’tan dizeler göndermek daha uygun olurdu belki ama o da Bahçeli’nin kültürüne uygun değildi.
Erdoğan, Bahçeli’nin “Küstüm” tavrına şimdilik oralı olmuyor gibi. Baksanıza son yurtdışı gezisinde uçağa adeta nispet yapar gibi Abdulkadir Selvi’yi aldı. Yetmedi Selvi, dün bir kez daha Erdoğan’ın Özel’le buluşması halinde “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” hakkında konuşulacağını yazdı. MHP yöneticilerinin Selvi’nin Alevi kimliğini kastederek “kılıç artığı” benzetmesi bile işe yaramamış belli ki...
Önceki gün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, genel başkanı Bahçeli’nin Ferdi Tayfur üzerinden Erdoğan’a gönderme yapıldığı yolundaki yorumları, “Oradaki şarkı sözlerini Cumhur İttifakı’na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener’e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlanabilir” şeklinde tevil etmeye çalıştı. Ama İYİ Partililer MHP’den dün kopmadılar ki onlara gönderme yapılsın?
ANLAYAN ANLADI KİME GİTTİĞİNİ
Hem zaten MHP lideri
önce bir gönderme yapıyor
sonra arkasından MHP
yönetiminden biri çıkıp “Ama
onları kastetmedi ki...” diye
düzeltme yoluna gidiyorlar.
Anımsayın! Geçen hafta
da Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in “Yerel
halkı enflasyonun düşeceğine
inandırmamız gerekiyor”
sözlerinden sonra Bahçeli
“Türk milletini ‘yerel halk’
ifadesiyle değersizleştirmeye
hizmet eden müfsit zihniyet”
demişti. Bu sözler iktidar
cenahında çok tartışılınca
da MHP yöneticileri birbiri
ardına çıkıp bu sözlerin
hedefinin Şimşek olmadığını,
İmamoğlu ve Yavaş için
söylendiğini açıklamıştı.
Bahçeli bu aralar arabesk dinlemeye ara verse kendisi için daha mı hayırlı olacak sanki? Zira ruhunu karartıp duygusal tripler atmak siyasette pek de etkili bir yöntem değildir. Onun yerine satranç ustası gibi Erdoğan’ın hamlelerine karşı hamle geliştirmek daha akılcı olur.
Erdoğan’ın parti liderleri
için TBMM’de yaptığı çay
davetine bile icabet etmeyen
Bahçeli’nin kalbi çok kırık
sanırım.
Önünü görmeden ve kendini tam sağlama almadan Erdoğan, Bahçeli’yi şimdilik gözden çıkaramaz. O nedenle önümüzdeki günlerde Erdoğan’dan ortağına onun çok sevdiği Ferdi Tayfur’un şu şarkısıyla mesaj gönderebilir belki:
Bir ömrü tükettik de birlikte,
Bir çay içimlik uğramadın sonunda,
Hiç mi hatırı yoktu yaşananların,
Hiç mi değeri yoktu anıların.
Eğer Bahçeli’yi gözden çıkarmışsa şayet o zaman Ferdi’nin şu şarkısıyla mesaj vermesini beklemek mümkün:
Saçlarım ağarmış gözlerim fersiz,
İçimi korku sarmış habersiz,
Bir yanım uçurum bir yanım deniz,
Galiba ben yolun sonuna geldim.
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