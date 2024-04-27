Aldı sazı Erdoğan

27 Nisan 2024 Cumartesi

Olacağı buydu sonunda. Her gün Türk dizileri izleyip uzun yollarda Ferdi Tayfur dinlerse ortağı ile sorun yaşadığında melankolik tavırlar sergiler, mesajlarını da arabesk şarkılar üzerinden verir.



Devlet Bahçeli’den söz ettiğimizi anlamışsınızdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray’ın Hürriyet’teki temsilcisi Abdulkadir Selvi üzerinden demokratik açılım yapabileceği yönünde verdiği mesajlara ve Özgür Özel’le anayasa üzerinden görüşülecek olmasına içerleyen Bahçeli’nin yanıtı da yalnız çıktığı yürüyüş görüntüsü eşliğinde Ferdi Tayfur’dan “Söyleten Sensin” şarkısıyla geldi.



Arabesk bir rejim inşa eden Erdoğan’a Haydn’ın “Veda Senfonisi” ile mesaj gönderecek değil ya?...

Ecevit’in başbakan olduğu hükümette başbakan yardımcılığı görevini yapan Bahçeli, böyle şarkılı, şiirli mesajlar göndermez, bakanları üzerinden kararnameleri imzalamamak suretiyle mesaj verirdi. Arabesk kültüre uzak Ecevit’e T.S. Eliot ya da Tagore’den ya da Dylan Thomas’tan dizeler göndermek daha uygun olurdu belki ama o da Bahçeli’nin kültürüne uygun değildi.

Erdoğan, Bahçeli’nin “Küstüm” tavrına şimdilik oralı olmuyor gibi. Baksanıza son yurtdışı gezisinde uçağa adeta nispet yapar gibi Abdulkadir Selvi’yi aldı. Yetmedi Selvi, dün bir kez daha Erdoğan’ın Özel’le buluşması halinde “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” hakkında konuşulacağını yazdı. MHP yöneticilerinin Selvi’nin Alevi kimliğini kastederek “kılıç artığı” benzetmesi bile işe yaramamış belli ki...

Önceki gün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, genel başkanı Bahçeli’nin Ferdi Tayfur üzerinden Erdoğan’a gönderme yapıldığı yolundaki yorumları, “Oradaki şarkı sözlerini Cumhur İttifakı’na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener’e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlanabilir” şeklinde tevil etmeye çalıştı. Ama İYİ Partililer MHP’den dün kopmadılar ki onlara gönderme yapılsın?

ANLAYAN ANLADI KİME GİTTİĞİNİ

Hem zaten MHP lideri önce bir gönderme yapıyor sonra arkasından MHP yönetiminden biri çıkıp “Ama onları kastetmedi ki...” diye düzeltme yoluna gidiyorlar.



Anımsayın! Geçen hafta da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Yerel halkı enflasyonun düşeceğine inandırmamız gerekiyor” sözlerinden sonra Bahçeli “Türk milletini ‘yerel halk’ ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet” demişti. Bu sözler iktidar cenahında çok tartışılınca da MHP yöneticileri birbiri ardına çıkıp bu sözlerin hedefinin Şimşek olmadığını, İmamoğlu ve Yavaş için söylendiğini açıklamıştı.



Bahçeli bu aralar arabesk dinlemeye ara verse kendisi için daha mı hayırlı olacak sanki? Zira ruhunu karartıp duygusal tripler atmak siyasette pek de etkili bir yöntem değildir. Onun yerine satranç ustası gibi Erdoğan’ın hamlelerine karşı hamle geliştirmek daha akılcı olur.

Erdoğan’ın parti liderleri için TBMM’de yaptığı çay davetine bile icabet etmeyen Bahçeli’nin kalbi çok kırık sanırım.



Önünü görmeden ve kendini tam sağlama almadan Erdoğan, Bahçeli’yi şimdilik gözden çıkaramaz. O nedenle önümüzdeki günlerde Erdoğan’dan ortağına onun çok sevdiği Ferdi Tayfur’un şu şarkısıyla mesaj gönderebilir belki:

Bir ömrü tükettik de birlikte,

Bir çay içimlik uğramadın sonunda,

Hiç mi hatırı yoktu yaşananların,

Hiç mi değeri yoktu anıların.

Eğer Bahçeli’yi gözden çıkarmışsa şayet o zaman Ferdi’nin şu şarkısıyla mesaj vermesini beklemek mümkün:

Saçlarım ağarmış gözlerim fersiz,

İçimi korku sarmış habersiz,

Bir yanım uçurum bir yanım deniz,

Galiba ben yolun sonuna geldim.