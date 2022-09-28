Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini kaydeden Erdoğan, benzer yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bölgenin tesisi yönünde gerekli ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.