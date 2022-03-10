Erdoğan'a 'Cemil Barlas' desteği: Hasta bakıcı da yapar
A Haber programcısı Cemil Barlas, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alan sözlerini desteklerken "Zaten DSÖ protokollerini harfiyen uygulamak için doktor olmaya gerek yok, hasta bakıcı yapar" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alan konuşmasının ardından iktidarın yayın organı A Haber'in programcılarından Cemil Barlas'tan tepki çeken bir yorum geldi.
Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada hekimlere yönelik "Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın sözleri Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere hekim örgütleri ve diğer sağlık meslek kuruluşlarından tepki aldı. Cemil Barlas ise Erdoğan'ın sözleri üzerine Twitter hesabından “Doktorlar gidiyormuş gitsinler... Zaten DSÖ protokollerini harfiyen uygulamak için doktora olmaya da gerek yok… Hasta bakıcı yapar…” diyerek "destek" oldu.
Cemil Barlas aldığı tepkiler üzerine bu kez de hakarete başvurarak “Bu twiti üstüne alınıp cevap veren doktorlar sadece satılmış değil aynı zamanda geri zekalı da..” diye yazdı.
İşte Barlas'ın o paylaşımları:
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