Erdoğan'a dava açacak: Alevi örgütlenmesine nefret saçtığını belgelemiş olacağız

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:23

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK ) Kurucu Başkanı Turgut Öker, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dava açmaya hazırlanıyor.

Öker, Avrupa Alevi hareketi ve şahsının Erdoğan tarafından hedef gösterildiğini ifade ederek “Erdoğan, Başbakanlığı döneminden Cumhurbaşkanlığı dönemine kadar defalarca Avrupa Alevi hareketine karşı gerçek dışı, temelsiz iddialarla kamuoyuna yanlış bilgiler aktardı” dedi.

PİRHA'nın haberine göre Turgut Öker, AABK başkanlığı döneminde Erdoğan’ın açtığı 11 dava dosyasına işaret ederek “Erdoğan’ın genel iddiası, ‘Özellikle Almanya’da yeni bir din, Alisiz Alevilik icat ediliyor. Alman devleti bu kuruluşu finanse ediyor. Ne kadar olumsuz kavram varsa ard arda bunu kullandı. Bu iddia ettikleri şeylere dair mahkemelerde gerekli cevapları verdim. Kendisinin kamuoyunu yanıltan, gerçek dışı bilgiler aktaran, Avrupa örgütlenmemize yönelik itibarsızlaştırma ve nefret söylemlerine karşı dava açacağım. İddia ettikleri şeyleri kendisinden tek tek ispatlamasını talep edeceğiz” dedi.

“NEFRET SAÇTIĞINI BELGELEMİŞ OLACAĞIZ”

Öker, Erdoğan’ın “Avrupa Alevi örgütü 30 milyon Euro maddi destek alıyor” iddiasının temelsiz olduğunu ifade ederek İslami kuruluşların Alman hükümetinden aldığı rakamları da açıkladı.

“Elimizde somut deliller var” diyen Öker, şu açıklamayı yaptı:

"2014, 2015 yıllarındaki söylemlerinden, Almanya’ya geldiği zaman verdiği demeçlerinden, benim adaylık dönemimdeki yaptığı mitinglerde yuhalatmalarına bakılır ise sadece adımı söylemiyor. En son CHP’den vekil adayı olduğumu belirten bir yanlış söylemi oldu. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) kurucu başkanlığını ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) da 13 yıl genel başkanlığını yaptım. Merkel hükümetinin resmi İslami kurumlara ve Alevilere 2014-2017 yıllarında sosyal çalışmaların desteklenmesi adı altında hangi kuruma ne kadar destek verdiğinin Almanca dokümanı elimizde bulunuyor."

2014-2017 yılları arasında İslami kuruluşların Alman hükümetinden almış oldukları maddi destek 8 milyon Euro’ya yakın olduğuna dikkat çeken Öker, "Erdoğan’ın '30 milyon Euro maddi destek alıyor' dediği Avrupa Alevi örgütümüzün aldığı maddi destek ise 600 bin Euro. Elimizdeki somut deliller ile Erdoğan’ın Almanya Fonlanan Kurumlar gerçeklerini çarpıttığını ve bilinçli bir şekilde Alevi örgütlenmesine nefret saçtığını belgelemiş olacağız" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Siirt’te katıldığı ‘Demokrasi Buluşması” etkinliğinde "Almanya’da özellikle Alevilikten öte Alisiz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi orada o işi yürüteni de burada aday yapmak da istedi. Bunların da zaten kimler olduğunu bilirsiniz. Ve ciddi de onlara para desteği veriyorlar. Bundan 2 yıl öncesi rakamla 30 milyon Euro bunlara parasal destekleri de olmuştu" iddiasında bulunmuştu.



