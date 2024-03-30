Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:23

Güncelleme: 30.03.2024 - 15:23

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı saatler kaldı. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, 17 bakanın sahaya inmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Duran, ortada abartılacak bir durum olmadığını ifade ederek, “Siyasetin atadığı bakanlardır. Belli başlı şeyleri hepsi yapıyor. Ancak hiçbirisi Erdoğan ile kıyaslanacak kadar iddialı bir kampanya süreci yönetmiyor. Ben söylenildiği kadar abartı bir durum görmüyorum” dedi.

Duran, "Ortada çoklu bir dalgalanma var. YRP, DEM, CHP derken bu dalgalar birleşir mi birbirini mi keser ve bu sandık başında nasıl bir etki oluşturur açık bir şekilde görüyorum. AKP’nin birinci parti olarak en fazla oyu alacağını düşünüyorum. Birçok ilin başa baş konumda olduğunu görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.