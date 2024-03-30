Özgür Özel'den 31 Mart mesajı: 'Yarın büyük bir zafer kazanacağız'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:22

Güncelleme: 30.03.2024 - 13:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim öncesi İzmir'de ziyaretlerde bulundu. Balçova Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözlerine "Yarın sandıklar açıldığında İzmir'in güneşi sandıklara gelsin" diyerek başlayan Özel, partilerin üst yönetimlerinde oluşmayan ittifakın seçmen nezdinde kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

"SEÇMENİN VİCDANIYLA BAŞARACAĞIZ"

"Yarın büyük bir zafer kazanacağız. Çok umutluyuz. Geçmişte büyük ittifaklarla sağladığımız başarıyı seçmenin vicdanıyla ve 'Türkiye İttifakı' ile başaracağız. Demokrasi hep birilerinin, kendisine ve yandaşlarına kazandırmak; emekçilerin, emeklilerin süründürülmesi değildir. Ben veya herhangi bir adayım bir kişinin bile kalbini kırdıysa özür dileriz. 1 Nisan'da Türkiye demokrasisi çok önemli bir güne adım atacak."

"DEVLETLE 'TÜRKİYE İTTİFAKI' YARIŞIYOR"

Kampanya dönemindeki eşitsizlikler ve devlet imkanlarının AKP adayları lehine kullanılmasına da dikket çeken Özgür Özel şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir partiyi devlet olarak gören anlayış olduğu müddetçe adil bir seçime ortamından bahsedemezsiniz. Devletin bütün imkânları bir parti için seferber edildi. Siyaset yapmayacakları söylenen bakanları siyasete karıştılar. Türkiye'nin her yerinde adaylarımız kendi özgüçleriyle mücadele etti. Devletle millet ne zaman yarıştıysa millet kazanmıştır. Bugün devletle 'Türkiye İttifakı' yarışıyor."