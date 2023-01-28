Son dakika... Erdoğan 'adaylık' tartışmalarına yanıt verdi: 'Yeni yönetim sistemi 2018'de kronometreyi sıfırladı'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 15:39

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 15:56

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasında 14 Mayıs 2023'te yapılması planlanan seçimlere ilişkin konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetteki 'üçüncü kez adaylık' tartışmalarına yanıt verdi.

"YENİ SİSTEM KRONOMETREYİ SIFIRLADI"

Seçimlerde aday olabileceğini ve yeni sistemin 'kronometreyi sıfırladığını' öne süren Erdoğan, "2017'de kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleri ile yeni yönetim sistemine geçti, yani bu bakımdan, kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır" dedi.

Altılı masayı da hedef alan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Masayı kurdular, masadan aday çıkaramadılar. Baktılar aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Biz aylardır adayız. Adayınızı söyleyin de, er meydanında yarışalım dedik. 1 yıldır aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini unutturmak için istikameti başka yere çevirdiler. Neden şimdiye kadar bunları söylemediniz? Aklınız neredeydi ya?"

ALTILI MASA NE DEMİŞTİ?

Son olarak 26 Ocak'ta bir araya gelen ve yaklaşık on saat süren toplantı sonnrası altılı masa tarafından paylaşılan ortak açıklamada, Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştı.

"ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada, Erdoğan'ın adaylığına dair şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Hazır mısınız? 14 Mayıs'ta zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? İnşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sona erdireceğiz. Bırakın eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın, meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Sandığa gelin, sandığa. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. Desteği sadece milletimizden istedik. Ülkemiz yeni bir seçime giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük, bir yandan da şehir şehir dolaşıyoruz. Onların bir masa etrafında dönüp durdukları son bir yılda biz 49 il ziyareti yaparak, ülkemizin yarısından fazlasını gezdik.

* 27 yurt dışı ziyareti ile ülkemizin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunan programlar gerçekleştirdik. Dün Bilecik'teydim. Çıkmışlar, biz 6 kişi bir cumhurbaşkanını yöneteceğiz, o da ülkeyi yönetecek diye kabahatleri ile övünüyorlar. Dedik ki bunlara, tüm bu zırvaları bırakın. Denizli'ye bakın, sadece bu meydanda 80 bin kişi var. Yoldakileri söylemiyorum, biz tüm zırvalara karşı ne diyoruz, 'Yeter' diyoruz, sözün de kararın da geleceğin de millete ait olduğunu söylüyoruz.