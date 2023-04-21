Erdoğan'dan AKP Çukurova ilçe binasına silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama: 'Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir rant beklentisi içinde değilim'
Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AKP Çukurova ilçe binasına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin ilk kez konuştu. "Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır" diyen Erdoğan, "Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir rant beklentisi içinde değilim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da kıldığı bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Burada, önceki gün AKP Çukurova ilçe binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin konuşan Erdoğan, üstü kapalı muhalefeti hedef alarak "Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde değilim" dedi.
"RANT BEKLENTİSİ İÇİNDE DEĞİLİM"
Erdoğan şöyle konuştu:
"Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Bu konuda çok şehitler de verdik. Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim."
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazıyla ilgili söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz gazını milletimizle buluşturacağız.
* Tüm rezervimiz bereketli olsun. Ülke genelinde Enerji Bakanlığı doğal gazın girmediği il ilçe bırakmayacak. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında.
"BAYRAM SONRASI AÇILIŞ VE MİTİNGLERE AĞIRLIK VERECEĞİZ"
* Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bayram sonrası açılış ve mitinglere ağırlık vereceğiz. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak. Bu şekilde inşallah kalan süreyi dolduracağız.
* İnşallah yarın Nur Dağı’ndayım oradan Gaziantep’e geçeceğim. Eğer yetiştirebilirsem Hatay’a da geçeceğim. Açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Şehir mitinglerimizi de Artvin, Rize’den başlamak üzere Samsun, Trabzon devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz.
AKP İLÇE BİNASINA SALDIRI
* Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Bu konuda çok şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürme içine girdiler. Biz tüm tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. İçişleri, Emniyet bu eşkiyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de yargıda yapılıyor.
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