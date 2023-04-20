Siyasilerden AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na yönelik saldırıya tepki

AKP Çukurova ilçe binasına gerçekleştirilen saldırının ardından siyasilerden art arda tepkiler geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daki il binasına saldırı düzenlenen İYİ Parti lideri Akşener, saldırıyı kınarken CHP'li Özgür Özel, "Demokratik seçim sürecini engellemeyi hedefleyen bu türden saldırıların bir daha yaşanmamasını umuyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:11
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Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına 31 Mart tarihinde silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya ilişkin bir 'kınama' mesajı paylaştı.

"BU SALDIRILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASINI DİLİYORUM"

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm Ak Parti teşkilatlarına geçmiş olsun."

SİYASİLERDEN SALDIRIYA TEPKİ

AKP ilçe binasına gerçekleştirilen saldırının ardından birçok siyasiden tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığımıza düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: ŞİDDETLE KINIYORUM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter hesabından "AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na yönelen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Demokratik seçim sürecini engellemeyi hedefleyen bu türden saldırıların bir daha yaşanmamasını umuyorum" paylaşımını yaptı.

MANSUR YAVAŞ: OLAYLARIN BİR AN ÖNCE SON BULMASINI DİLİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, 14 Mayıs seçimleri için açtığı '2023' hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Çukurova ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olayın en kısa sürede aydınlatılmasını ve bu provokatif olayların bir an önce son bulmasını diliyorum" dedi.

 


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