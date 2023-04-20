Siyasilerden AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na yönelik saldırıya tepki

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:11

Güncelleme: 20.04.2023 - 19:32

Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına 31 Mart tarihinde silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya ilişkin bir 'kınama' mesajı paylaştı.

"BU SALDIRILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASINI DİLİYORUM"

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm Ak Parti teşkilatlarına geçmiş olsun."

Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor,



Zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum.



Tüm Ak Parti teşkilatlarına geçmiş olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 20, 2023

SİYASİLERDEN SALDIRIYA TEPKİ

AKP ilçe binasına gerçekleştirilen saldırının ardından birçok siyasiden tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığımıza düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığımıza düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır.



Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 20, 2023

ÖZGÜR ÖZEL: ŞİDDETLE KINIYORUM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter hesabından "AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na yönelen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Demokratik seçim sürecini engellemeyi hedefleyen bu türden saldırıların bir daha yaşanmamasını umuyorum" paylaşımını yaptı.

AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na yönelen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Demokratik seçim sürecini engellemeyi hedefleyen bu türden saldırıların bir daha yaşanmamasını umuyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 20, 2023

MANSUR YAVAŞ: OLAYLARIN BİR AN ÖNCE SON BULMASINI DİLİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, 14 Mayıs seçimleri için açtığı '2023' hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Çukurova ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olayın en kısa sürede aydınlatılmasını ve bu provokatif olayların bir an önce son bulmasını diliyorum" dedi.