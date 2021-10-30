Erdoğan'dan AKP teşkilatına seçim talimatı: "Hazırlanın, yaza bitirelim"

30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre toplantıda 2023 yılında yapılacak seçimlerle ilgili planlanan saha çalışması, Meclis açıldıktan sonra ilk kez ayrıntılarıyla anlatıldı.

AKP'nin seçim çalışmasının anlatıldığı sunumda, sandık yönetim kurullarının çalışmalarının önemi vurgulandı. Her sandıkta 9 yönetim kurulu üyesinin yer aldığı, sandık temsilcisinin aynı zamanda mahalle başkanı olduğu ve mahalle mahalle her haneye girerek şikâyetleri dinleyeceği kaydedildi. Bu kapsamda, mahallelerde toplumun her kesiminden vatandaşa ulaşıldığı ve sorunların dinlendiği belirtildi.



Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan’ın sunumun ardından, “2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz” talimatını verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın bu kapsamda il ziyaretlerinin yoğunlaşacağı, bu ziyaretlerde çiftçilerden muhtarlara, her kesimden vatandaşlarla bölgeye ve şehre özel programlarda buluşacağı belirtildi.

"YAZA BİTİRELİM"

AKP'nin Genel Merkez sahası içine yapılacak yeni binasıyla ilgili son çalışmalar da Erdoğan’a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesinde bu binanın kullanılacağını belirterek, “Geç kalmayalım, yaza bitirelim” talimatı verdi.